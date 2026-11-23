PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan loyalitas dan profesionalitas menjadi pertimbangan penting dalam menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar definitif.

Menurutnya, calon Sekda harus memiliki loyalitas kepada pimpinan sekaligus kemampuan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Advertisement “Loyal dan profesional. Kalau dia profesional pun tidak loyal, susah juga. Kalau dia loyal juga, profesional bisa dibentuk. Yang penting loyal dulu,” kata Norsan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/11).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah panitia seleksi (pansel) menetapkan tiga peserta terbaik seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda Kalbar.

Ketiganya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar Iskandar Zulkarnain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ahmad Priyono, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Natalia Karyawati.

Advertisement Iskandar menempati peringkat pertama dengan nilai akhir 86,93. Ahmad Priyono berada di posisi kedua dengan nilai 85,96, sedangkan Natalia Karyawati menempati posisi ketiga dengan nilai 85,27.

Hasil seleksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Panitia Seleksi JPT Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/PANSEL-JPT/2026 yang diumumkan Jumat (20/11) malam.

Norsan menjelaskan, proses seleksi Sekda kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Penentuan calon tidak hanya melibatkan panitia seleksi di tingkat daerah, tetapi juga sejumlah lembaga pemerintah pusat, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Pertama kali kita seleksi Sekda tahun ini, itu beda dengan yang lalu. Kalau dulu cukup panitia lokal saja, setelah itu gubernur penentunya. Nah, sekarang sudah ada panitia pusat,” ujarnya.