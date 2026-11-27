PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Keselarasan tersebut dinilai penting agar kontribusi dunia usaha memberikan manfaat lebih luas dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat membuka Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP) Award Provinsi Kalbar Tahun 2026 di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (25/11/2026).

Dalam sambutannya, Norsan mengapresiasi perusahaan yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui program TSBLP atau CSR.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sehingga peran dunia usaha menjadi penting.

“Perusahaan bukan hanya penggerak ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan sumber pertumbuhan investasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan,” jelasnya.

Advertisement Dia mengatakan, pembangunan Kalbar yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, program TSBLP diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian perusahaan, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pembangunan infrastruktur sosial, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil, perdesaan, dan kawasan perbatasan.

“Saya berharap program TSBLP dapat mendukung prioritas pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Norsan juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran program, mulai dari pemilihan lokasi hingga penentuan masyarakat penerima manfaat. Untuk mendukung hal tersebut, perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta menyiapkan data kebutuhan pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berperan aktif menyiapkan data dukung kebutuhan pembangunan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.