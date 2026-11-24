PONTIANAK POST – Kasus demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya di Kota Pontianak mengalami peningkatan. Pemerintah kota pun menggencarkan pengendalian nyamuk melalui pengasapan atau fogging serentak di seluruh kelurahan.

Selain pengasapan, masyarakat diminta rutin memberantas sarang nyamuk dengan menerapkan gerakan 3M Plus. Warga juga diimbau menggunakan bubuk Abate secara tepat untuk membantu mengendalikan jentik nyamuk.

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peningkatan kasus tersebut diketahui berdasarkan pemantauan dan laporan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Kondisi itu juga terlihat dari bertambahnya pasien yang membutuhkan penanganan di rumah sakit.

"Berdasarkan hasil pemantauan kami dan laporan Dinas Kesehatan, memang ada peningkatan warga Kota Pontianak yang terkena DBD dan chikungunya. Kita sudah melakukan fogging serentak di seluruh kelurahan dan tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi sarang nyamuk," ujarnya, Selasa (24/11/2026).

Advertisement Peralihan Musim Berpotensi Memicu Perkembangbiakan Nyamuk

Edi menjelaskan, peralihan musim kemarau menuju musim hujan meningkatkan potensi munculnya tempat perkembangbiakan nyamuk. Air hujan yang tertampung dalam kaleng bekas, ban kendaraan, tempayan, maupun wadah terbuka lainnya dapat menjadi tempat nyamuk bertelur.

Karena itu, warga diminta memeriksa lingkungan sekitar rumah secara berkala, terutama barang bekas dan tempat penampungan air.

"Periksa lingkungan sekitar rumah, terutama barang-barang bekas dan penampungan air. Jangan sampai menjadi tempat nyamuk berkembang biak," pesannya.

Selain fogging, Edi mengimbau masyarakat memanfaatkan bubuk Abate untuk membantu mengendalikan jentik nyamuk pada tempat penampungan air tertentu yang sulit dikuras.

Warga dapat menghubungi puskesmas di wilayah masing-masing untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan dan penggunaan larvasida tersebut.