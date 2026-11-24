PONTIANAK POST– Virus Nipah terdeteksi melalui pengujian RT-PCR pada kalong atau kelelawar buah di Kalimantan Barat dan Sumatra Utara. Temuan tersebut menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam memperkuat riset dan surveilans penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Peneliti Pusat Riset Veteriner (PRV) BRIN, Muharam Saepulloh, menjelaskan virus Nipah merupakan salah satu penyakit zoonotik berisiko tinggi dengan tingkat kematian sekitar 40–75 persen. Kelelawar buah dari genus Pteropus diketahui menjadi reservoir alami virus tersebut.

Advertisement Meski demikian, temuan virus pada kalong tidak serta-merta menunjukkan adanya penularan kepada manusia atau wabah Nipah di Kalimantan Barat. Muharam menekankan pentingnya mitigasi yang tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.

"Konservasi kalong bukan berarti mengabaikan risiko zoonosis, dan kewaspadaan zoonosis bukan berarti harus mengusik atau membasmi kalong," tegasnya.

Menurut Muharam, penguatan biosekuriti peternakan dan pengurangan kontak langsung manusia dengan satwa liar menjadi langkah penting untuk mengendalikan risiko penularan.

Advertisement Isu tersebut disampaikan dalam webinar internasional yang diselenggarakan PRV, Organisasi Riset Kesehatan BRIN, pada 6 dan 20 November 2026. Dua forum itu membahas kesehatan satwa liar, teknologi diagnostik, kontaminan lingkungan, serta potensi biodiversitas untuk pengembangan inovasi kesehatan.

Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, Ni Luh Putu Indi Dharmayanti, mengatakan penguatan riset kesehatan satwa liar diperlukan untuk mengantisipasi ancaman zoonosis. Upaya tersebut harus dilakukan melalui pendekatan multidisiplin, surveilans, deteksi dini, dan pemahaman terhadap dinamika patogen di lingkungan.

Ia juga menekankan pentingnya mengintegrasikan metode diagnostik konvensional dengan teknologi biomolekuler, seperti quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) dan sequencing. Teknologi tersebut dapat meningkatkan kemampuan identifikasi agen penyakit secara lebih cepat dan akurat.

Selain virus Nipah, penelitian BRIN juga menyoroti ektoparasit pada kelelawar. Peneliti PRV BRIN, Fitrine Ekawasti, menjelaskan kajian morfologi dan karakterisasi biomolekuler diperlukan untuk mengidentifikasi keragaman ektoparasit, mendeteksi agen patogen, serta memahami kemungkinan jalur penularan penyakit zoonotik.