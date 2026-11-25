PONTIANAK POST – Kerukunan antar-etnis menjadi salah satu perhatian dalam Dialog Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang digelar Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar bersama sejumlah paguyuban etnis dan tokoh masyarakat di Uncle Hong Kopitiam, Pontianak Selatan, Rabu (25/11).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan persoalan keamanan di lingkungan masing-masing. Selain hubungan antar-etnis, peserta juga menyoroti kemacetan lalu lintas, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), hingga kebutuhan peningkatan patroli kepolisian.

Advertisement Persoalan lain yang mengemuka meliputi kualitas pelayanan kepolisian, kenakalan remaja, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penyebaran berita bohong atau hoaks.

Kapolda Kalbar mengatakan, berbagai masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi pelayanan dan peningkatan patroli di wilayah rawan. Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan seluruh elemen paguyuban juga akan diperkuat.

Dia mengajak masyarakat mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan segera melaporkan gangguan keamanan melalui layanan kepolisian 110.

Advertisement “Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Mari kita jaga kerukunan, saling peduli, dan bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kalimantan Barat,” imbaunya.

Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.