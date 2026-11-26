PONTIANAK POST – Apa sebenarnya Google AI Learning Laboratory Center? Fasilitas ini bukan sekadar laboratorium komputer dengan perangkat teknologi terbaru. Lebih dari itu, ruang pembelajaran tersebut dirancang untuk membantu mahasiswa mengenal, mempelajari, dan mengembangkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai bekal menghadapi perubahan dunia kerja.

Universitas Widya Dharma Pontianak (UWDP) menjadi perguruan tinggi pertama di Kalimantan sekaligus di luar Pulau Jawa yang memiliki fasilitas Google AI Learning Laboratory Center. Laboratorium tersebut diresmikan di kampus UWDP, Kamis (26/11).

Advertisement UWDP juga tercatat sebagai perguruan tinggi keempat di Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut. Kehadirannya membuka akses pembelajaran AI yang lebih luas bagi mahasiswa di Kalimantan Barat.

Secara konsep, Google AI Learning Laboratory Center merupakan ruang pembelajaran dan kolaborasi untuk mengembangkan kompetensi digital berbasis AI. Mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada teknologi kecerdasan buatan, tetapi juga didorong memahami cara memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan akademik, kreativitas, pemecahan masalah, hingga pengembangan inovasi.

Teknologi AI sendiri memungkinkan komputer mengolah informasi, mengenali pola, memahami bahasa, serta membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan. Penerapannya semakin luas, mulai dari pendidikan, bisnis, industri kreatif, penelitian, hingga pelayanan publik.

Advertisement Dalam dunia pendidikan, misalnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu mencari dan mengolah informasi, merangkum bahan bacaan, menerjemahkan teks, mengembangkan ide, hingga mendukung analisis data. Namun, penggunaannya tetap membutuhkan kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan pemahaman etika digital.

Rektor UWDP Hadi Santoso mengatakan, keberadaan laboratorium AI bukan sekadar pencapaian institusi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dan proses pembelajaran.

“Yang terpenting bukan angka, tetapi bagaimana kehadiran AI ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Kami berharap fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran,” ujarnya.

Hadi mengingatkan mahasiswa agar terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Menurutnya, kemampuan mengikuti perkembangan zaman menjadi bekal penting menghadapi masa depan.