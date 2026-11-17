Oleh: Santriadi*

DI tengah pesatnya perkembangan teknologi sampai hari ini, terutama kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), apakah suatu saat peran guru akan tergantikan oleh mesin?” Tentu saja tidak, teknologi boleh berkembang semakin canggih, namun peran guru sebagai pendidik tentang membentuk karakter murid dan memanusiakan manusia serta menjadi suri teladan yang baik tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI.

AI memang telah menghadirkan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Di antaranya, guru dapat memanfaatkannya untuk menyusun bahan ajar, media pembelajaran, merancang asesmen, dan menyesuaikan pembelajaran dengan keperluan murid. Namun, kemudahan tersebut sekaligus menjadi tantangan, ketika informasi begitu mudah didapat, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada ranah kognitif semata. Melainkan murid harus dibimbing agar mampu berpikir kritis, membedakan fakta dan informasi palsu (hoaks), bersikap jujur, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Advertisement Fakta dari China menjadi peringatan bagi dunia pendidikan. South China Morning Post pada 14 Juni 2026 melaporkan bahwa perguruan tinggi di China melakukan penataan besar-besaran terhadap program studi. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan China yang dikutip media tersebut, sepanjang 2021–2025 sebanyak 12.200 program sarjana dicabut atau dihentikan penerimaan mahasiswanya, sementara 10.200 program baru dibuka. Perubahan ini mencakup lebih dari 30 persen program sarjana yang mengalami penyesuaian. Sejumlah bidang humaniora, bahasa asing, seni, dan manajemen terdampak, sementara bidang teknologi, kecerdasan buatan, dan robotika semakin diprioritaskan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja dapat mendorong lembaga pendidikan meninjau kembali program yang ditawarkan. Akan tetapi, penting ditegaskan bahwa penutupan program studi di China tidak semata-mata disebabkan oleh AI. Penyesuaian itu juga berkaitan dengan kebijakan pendidikan, keperluan pembangunan nasional, serta kondisi pasar kerja. Meski demikian, fakta tersebut menjadi peringatan bahwa dunia pendidikan harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman.

Jika program studi saja dapat mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi dan keperluan masyarakat, guru pun dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi. Guru tidak cukup hanya mengandalkan metode ceramah dan buku teks. Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, kontekstual, serta relevan dengan kehidupan murid. Literasi digital dan pemanfaatan AI secara bijak menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki pendidik masa kini.

Advertisement Namun, ada hal mendasar yang membedakan guru dengan AI. Ketika AI dapat menghasilkan jawaban, tetapi tidak memiliki tanggung jawab moral sebagaimana seorang pendidik. AI dapat memberikan saran, tetapi guru mampu memahami kondisi emosional siswa melalui interaksi, perhatian, dan pengalaman manusiawi. Ketika seorang siswa kehilangan motivasi, mengalami masalah keluarga, melakukan kesalahan, atau merasa tidak percaya diri, ia tidak selalu memerlukan jawaban yang benar secara teknis. Ia justru memerlukan seseorang yang bersedia mendengarkan, memberikan penguatan, menegur dengan bijaksana, dan menumbuhkan harapan. Pada kondisi seperti inilah guru memainkan perannya, guru siap mendengarkan curhat murid, bahkan dituntut dapat memberikan solusi.

Di sinilah nilai kemanusiaan dalam pendidikan menemukan maknanya. Guru bukan hanya penyampai materi, melainkan teladan dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian. Karakter tidak terbentuk hanya melalui teks atau instruksi digital, tetapi juga melalui keteladanan dan hubungan sosial yang dibangun secara konsisten. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, misalnya, guru tidak hanya mengajarkan konsep amanah dan kejujuran, tetapi juga menunjukkan penerapannya melalui sikap dan perilaku sehari-hari.

Meskipun perkembangan teknologi semakin canggih dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mampu memberikan berbagai informasi serta membantu proses pembelajaran, tapi peran guru tetap tidak dapat tergantikan. Teknologi mungkin mampu menyampaikan materi, menjawab pertanyaan, bahkan memberikan solusi atas berbagai persoalan akademik. Namun, guru bukan sekadar penyampai ilmu pengetahuan. Guru adalah sosok pendidik yang membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik. Ada hal penting yang tidak dapat diberikan oleh teknologi, yaitu ketulusan, kepedulian, “sentuhan kemanusiaan”, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang guru tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi pintar, tetapi juga memberikan contoh bagaimana menjadi manusia yang baik. Melalui sikap disiplin, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian, guru menghadirkan teladan nyata yang dapat ditiru oleh murid. Sebab, pendidikan sejatinya bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter dan kepribadian. Teknologi boleh semakin maju, metode pembelajaran boleh terus berubah, tetapi keteladanan seorang guru akan selalu memiliki “tempat istimewa” dalam dunia pendidikan. AI mungkin bisa menggantikan sebagian tugas guru, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan ketulusan seorang guru dalam mendidik dan membentuk karakter generasi bangsa.