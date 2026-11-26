Kejati Kalbar mengumpulkan hasil lelang barang rampasan negara sebesar Rp2,76 miliar selama dua hari pelaksanaan lelang serentak (24-25/11/2026). (Kejati Kalbar)

PONTIANAK POST - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) mencatat hasil lelang barang rampasan negara sebesar Rp2,76 miliar selama dua hari pelaksanaan lelang serentak pada 24–25 November 2026. Kejaksaan Negeri Sintang menjadi penyumbang terbesar pada hari kedua dengan hasil lelang mencapai Rp635,85 juta.

Advertisement Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan mengatakan, hasil lelang pada hari kedua, Rabu (25/11), mencapai Rp1.343.002.934 atau sekitar Rp1,34 miliar. Jumlah tersebut melengkapi hasil lelang hari pertama sebesar Rp1.426.686.000.

"Pada hari kedua, Rabu (25/11) kemarin, hasil lelang mencapai Rp1.343.002.934 atau sekitar Rp1,34 miliar, melengkapi perolehan hari pertama sebesar Rp1.426.686.000," kata Emilwan di Pontianak, Kamis (26/11).

Menurut dia, pengelolaan barang rampasan negara tidak boleh berhenti setelah aset diputuskan dirampas untuk negara. Aset tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pengelolaan dan pelelangan agar memiliki nilai ekonomi.

Advertisement “Barang rampasan negara merupakan bagian dari hasil penegakan hukum yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

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Lelang hari kedua diikuti delapan kejaksaan negeri dan satu cabang kejaksaan negeri. Satuan kerja tersebut meliputi Pontianak, Sintang, Bengkayang, Singkawang, Ketapang, Sekadau, Kapuas Hulu, Sambas, serta Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

Dari sembilan satuan kerja tersebut, Kejaksaan Negeri Sintang mencatat hasil tertinggi sebesar Rp635.855.484 atau sekitar 47,35 persen dari total lelang hari kedua.

Seluruh empat objek yang ditawarkan, berupa emas, kayu olahan, dan kendaraan, berhasil terjual.

Kejaksaan Negeri Sambas berada di posisi berikutnya dengan hasil Rp279,75 juta dari penjualan tiga objek berupa sepeda motor dan dua emas lantakan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Ketapang memperoleh Rp232,729 juta dari penjualan dua objek logam mulia.

Kejaksaan Negeri Pontianak mencatat hasil Rp125,716 juta dari penjualan tujuh ton solar. Nilai penawaran tertinggi mencapai Rp125,716 juta, naik sekitar 137,58 persen dari nilai limit Rp52,916 juta.

Namun, tidak semua objek lelang Kejaksaan Negeri Pontianak laku terjual. Tiga keping emas seberat 599,08 gram dan 3.562,72 liter pertalite tidak memperoleh penawaran.

Satuan kerja lainnya mencatat hasil lelang, yakni Kejaksaan Negeri Sekadau sebesar Rp62,124 juta, Kejaksaan Negeri Singkawang Rp4,3 juta, serta Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Rp2,527 juta.

Sementara itu, objek yang ditawarkan Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Kapuas Hulu tidak memperoleh penawaran.

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Barang Rampasan Diminta Segera Dilelang

Emilwan mengatakan, keberhasilan lelang tidak semata-mata diukur dari nilai rupiah yang dihimpun. Upaya tersebut juga bertujuan mencegah barang rampasan negara terbengkalai dan kehilangan nilai ekonominya.

Ia meminta jajaran kejaksaan negeri memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian barang rampasan, mulai dari identifikasi, penelusuran, penilaian hingga pelaksanaan lelang.