Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) dan Kursus Banser Lanjutan (Susbalan) di Asrama Haji Pontianak, Kamis (26/11/2026). (Pemkot)

PONTIANAK POST - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) berperan aktif menjaga kerukunan serta membantu masyarakat memahami program pemerintah. Organisasi kepemudaan berbasis keagamaan dinilai memiliki peran penting dalam merawat kehidupan sosial di tengah keberagaman Kota Pontianak.

Advertisement Ajakan tersebut disampaikan Bahasan saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) dan Kursus Banser Lanjutan (Susbalan) di Asrama Haji Pontianak, Kamis (26/11/2026).

Bahasan mengatakan, kader Ansor dan Banser perlu terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjawab tantangan zaman. Selain memperkuat pemahaman keagamaan dan kebangsaan, kader juga diharapkan memiliki keterampilan serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Saya berharap pelatihan ini diikuti dan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Para kader Ansor dan Banser harus terus berkhidmat, mengawal persoalan kebangsaan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan," ujarnya.

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Ansor-Banser Diharapkan Rawat Keberagaman

Menurut Bahasan, keberagaman masyarakat Pontianak merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Perbedaan suku, agama, maupun pandangan membutuhkan sikap bijaksana agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Ia menilai GP Ansor dan Banser dapat menjadi mitra pemerintah dalam menumbuhkan sikap saling menghormati, memperkuat dialog, serta menyelesaikan persoalan sosial dengan pendekatan yang menyejukkan.

"Perbedaan ini harus disikapi dengan kearifan. Kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pun suku dan agamanya, kita harus tetap bersama-sama membangun negeri dan membangun Kota Pontianak," tegasnya.

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Kader Diminta Bantu Warga Akses Layanan Publik

Bahasan juga mengingatkan pentingnya kehadiran organisasi kemasyarakatan dalam membantu warga mengakses pelayanan publik.

Ia menceritakan pengalamannya menerima masyarakat yang datang langsung maupun menghubunginya melalui telepon dan media sosial untuk meminta bantuan mengurus dokumen kependudukan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih ada warga yang membutuhkan pendampingan dan informasi mengenai prosedur pelayanan pemerintah. Karena itu, kader organisasi diharapkan ikut memberikan pemahaman serta membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan yang tersedia.

"Tolong bantu masyarakat yang belum memahami program-program pemerintah. Kalau kita bisa membantu, mempermudah urusan orang lain, itulah bentuk pengabdian yang memberikan manfaat nyata," katanya.

Bahasan berharap pelatihan kepemimpinan tersebut dapat melahirkan kader yang tidak hanya terampil berorganisasi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan mampu merangkul generasi muda dari berbagai latar belakang.