PONTIANAK POST – Drs H Tabrani Hadi, Komisaris Pontianak Post sekaligus penggagas Harian Akcaya, wafat di Pontianak, Jumat (27/11/2026), pukul 19.44 WIB. Ia disemayamkan di rumah duka Komplek Purnama Town House Nomor 168 B, Jalan Karya Tani, Pontianak.Tokoh yang lahir di Lahat, 10 Desember 1941, itu meninggalkan jejak panjang dalam sejarah pers, pemerintahan, dan pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Barat.

Tabrani merupakan salah satu tokoh penting di balik lahirnya Harian Akcaya, koran harian pertama di Kalbar yang terbit pada 2 Februari 1973. Selain merintis media tersebut, ia memiliki perjalanan panjang sebagai birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, termasuk pernah menjabat Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Pontianak.

Advertisement Tabrani mengawali karier sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Gubernur Kalbar. Pada masa Gubernur Kadarusno, ia pernah bertugas sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda Kalbar.

Dari lingkungan birokrasi itulah, Tabrani mendapat tugas merintis penerbitan surat kabar harian. Kadarusno menginginkan masyarakat Kalbar memiliki koran yang bisa dibaca setiap pagi saat sarapan.

Tabrani kemudian mengumpulkan sejumlah wartawan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Mereka di antaranya Agusno Sumantri, Bey Akoub, Tony Pasaribu, A Rahman, Samiri HN, Barmawi Latief, Muhammad Nur, dan Imran Pasani.

Advertisement Pada tahap awal, aktivitas redaksi berlangsung di sebuah gudang di lingkungan Kantor Gubernur Kalbar. Meja dan kursi untuk bekerja juga dipinjam dari kantor tersebut. Tabrani turut mengurus persyaratan penerbitan, termasuk perizinan dan pembentukan badan penerbit.

Nama Akcaya diambil dari semboyan lambang Kalbar. Berasal dari bahasa Sanskerta, Akcaya berarti tak kunjung binasa. Harian Akcaya terbit perdana pada 2 Februari 1973 dengan dua halaman yang dicetak menggunakan kertas stensil.

Pada 7 Mei 1974, Tabrani menemui Notaris Damiri untuk mendirikan Yayasan Akcaya Press sebagai badan penerbit. Yayasan tersebut dipimpin Drs H Rasyidi Hamid, dengan Agusno Sumantri sebagai sekretaris dan Bey Akoub sebagai bendahara. Tabrani menjadi salah satu anggotanya.

Mendidik dan Membentuk Kader Birokrasi

Di luar aktivitas pers, Tabrani melanjutkan pengabdiannya di lingkungan Pemprov Kalbar. Ia pernah dipercaya menjabat Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Pontianak, lembaga pendidikan yang menyiapkan kader aparatur pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.