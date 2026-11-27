Pemerintah Kota Pontianak bersama Polda Kalbar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan genangan akibat pasang tinggi air Sungai Kapuas yang bertepatan dengan musim hujan. (Pemkot)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan genangan akibat pasang tinggi Sungai Kapuas yang bertepatan dengan musim hujan. Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Dwikora, ketinggian maksimum pasang air diperkirakan mencapai 2 meter pada 28–30 November 2026.

Advertisement Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan genangan apabila terjadi bersamaan dengan hujan berintensitas tinggi. Karena itu, Pemkot Pontianak bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat memperkuat langkah antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di tepian Sungai Kapuas dan sepanjang saluran parit, agar meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Edi, posisi geografis Pontianak yang berada di dataran rendah membuat sejumlah kawasan rentan tergenang ketika air pasang menghambat aliran drainase menuju sungai.

"Yang kita antisipasi adalah ketika air pasang bersamaan dengan hujan. Masyarakat perlu waspada, terutama yang tinggal di pesisir Sungai Kapuas dan sepanjang parit-parit di Kota Pontianak," ujarnya, Jumat (27/11/2026).

Berdasarkan informasi BMKG, pada Jumat (27/11/2026), ketinggian maksimum pasang diperkirakan mencapai 1,9 meter dengan waktu puncak pukul 06.00–07.00 WIB.

Ketinggian tersebut diprediksi meningkat menjadi 2 meter pada Sabtu (28/11/2026) pukul 07.00–09.00 WIB, Minggu (29/11/2026) pukul 08.00–09.00 WIB, dan Senin (30/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Sementara pada Selasa (1/12/2026), ketinggian maksimum diperkirakan kembali mencapai 1,9 meter.

Edi menyebut sejumlah kawasan yang memiliki riwayat genangan, termasuk sepanjang Parit Tokaya, menjadi perhatian pemerintah kota. Jika hujan lebat terjadi bersamaan dengan pasang tinggi, genangan di lokasi tertentu dapat mencapai sekitar 40 sentimeter.

Pemkot Keruk Parit dan Siapkan Pompa Air

Untuk mengantisipasi genangan, Pemkot Pontianak terus melakukan pengerukan sedimentasi dan normalisasi parit guna memperlancar aliran air.

Upaya tersebut diperkuat dengan dua unit pompa air bergerak (mobile pump) yang masing-masing memiliki kapasitas 150 liter per detik. Dengan demikian, kapasitas gabungan kedua pompa mencapai 300 liter per detik.

"Kita sekarang terus melakukan pengerukan parit-parit dan memperkuatnya dengan pompanisasi. Ini bagian dari upaya mengantisipasi air pasang dan hujan yang terjadi bersamaan," jelasnya.

Pemkot juga mengerahkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perangkat daerah terkait.

Camat dan lurah turut dilibatkan untuk memantau kondisi wilayah dan mempercepat koordinasi apabila terjadi genangan.

Masyarakat di kawasan rawan diminta memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan pasang air, mengamankan barang-barang penting, serta menjaga saluran drainase di sekitar tempat tinggal agar tetap berfungsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi cuaca ekstrem, termasuk angin puting beliung.

Polda Kalbar Siapkan 2.500 Personel Gabungan

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, Polda Kalbar bersama TNI, Basarnas, BPBD, pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait telah menggelar apel pasukan untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

"Tujuannya agar seluruh sumber daya dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk bencana alam," terangnya.

Alberd menjelaskan, berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 114 kecamatan serta 559 desa dan kelurahan yang masuk kategori rawan banjir.

Ancaman di setiap wilayah berbeda. Di kawasan hulu, banjir berpotensi terjadi akibat luapan sungai yang dipicu tingginya curah hujan. Sementara di wilayah pesisir, ancaman berasal dari pasang air laut atau banjir rob.

Menurutnya, Pontianak dan sekitarnya perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pasang tinggi yang dapat memperparah genangan ketika terjadi bersamaan dengan hujan lebat.

Apalagi, sejak awal November 2026, sejumlah daerah di Kalimantan Barat telah terdampak banjir dan tanah longsor, termasuk beberapa titik di Kabupaten Melawi dan Sanggau.

"Di wilayah hulu, potensi banjir disebabkan tingginya curah hujan yang dapat memicu luapan sungai. Sementara di kawasan pesisir, termasuk Pontianak, ancamannya berasal dari air pasang atau rob. Ketika kondisi tersebut bertemu dengan curah hujan tinggi, risiko genangan tentu semakin besar," katanya.

Untuk menghadapi potensi bencana tersebut, Polda Kalbar bersama berbagai unsur menyiapkan sekitar 2.500 personel gabungan yang akan disebar di 14 kabupaten dan kota.

Personel tersebut disiapkan untuk mendukung operasi penyelamatan, pertolongan, evakuasi, distribusi bantuan makanan dan obat-obatan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

"Nantinya, mereka (2.500 personel) tersebar dari tingkat kota hingga kabupaten di seluruh wilayah Kalimantan Barat," ungkap Alberd.