Pelunasan Haji Reguler 2027 Dibuka Mulai 10 November

PONTIANAK POST - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah calon haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa (10/11/2026).

Advertisement Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, mengatakan pembukaan pelunasan tahap pertama dilakukan sesuai regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler musim haji 1448 H/2027 M.

"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026,” ujar Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11).

Kemenhaj mengimbau jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan agar segera memanfaatkan waktu pelunasan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Kami mengimbau jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” kata dia.

Pelunasan Dibagi Dua Tahap

Pelunasan Bipih reguler 1448 H/2027 M berlangsung setiap hari kerja pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Proses ini dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah lunas tunda berangkat, jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia.

Sementara itu, tahap kedua dijadwalkan pada 16 hingga 31 Desember 2026, apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.

Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Nurchalis menjelaskan, skema dua tahap tersebut dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah berlangsung optimal dan transparan.

“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” kata dia.

Syarat dan Cara Pelunasan Bipih

Untuk melakukan pelunasan, jemaah wajib berstatus aktif di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jemaah juga harus memenuhi syarat istitaah kesehatan dan belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun lalu.

Khusus jemaah prioritas lanjut usia, syaratnya berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan mendaftar sebelum 10 April 2022.

Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti. Besaran yang dibayarkan merupakan Bipih sesuai embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual.

Transaksi dapat dilakukan melalui layanan non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Bagi jemaah di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan atau banking blankspot, pembayaran dapat dilakukan melalui kas keliling.