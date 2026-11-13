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Nasional

Bursa Wapres: Parpol Koalisi Tolak Usulkan Nama, Kader Gerindra Menguat

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
TOKOH GERINDRA: Presiden Prabowo Subianto bersama para pentolan Partai Gerindra saat Rapimnas dan Kongres Luar Biasa (KLB) partai tersebut pada Februari 2025.
TOKOH GERINDRA: Presiden Prabowo Subianto bersama para pentolan Partai Gerindra saat Rapimnas dan Kongres Luar Biasa (KLB) partai tersebut pada Februari 2025.

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PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu pekan kepada pimpinan partai politik pendukung pemerintah untuk membahas dan mengusulkan kandidat wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, sejumlah pimpinan partai koalisi memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta para pimpinan partai menyiapkan nama-nama yang dinilai layak dalam waktu sepekan. Hasil pembahasan internal itu akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.

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“Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu untuk mendiskusikan di internal. Siapa kira-kira usulan. Walaupun, semua terserah kepada Bapak Presiden,” kata Zulhas seusai pertemuan tertutup dengan Prabowo dan sejumlah petinggi partai di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11) malam.

Zulhas memastikan PAN tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi tersebut. Dia bahkan membuka peluang kandidat berasal dari Partai Gerindra.

“Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada. Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” ujarnya.

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Pernyataan Zulhas membuat peluang kader Gerindra menguat di tengah pembahasan calon pengganti Gibran. Namun, hingga kini belum ada nama yang secara resmi diusulkan atau diputuskan.

Sikap menyerahkan keputusan kepada Prabowo juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama dan menghormati kewenangan Presiden serta MPR dalam proses pemilihan.

“Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).

Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng. Menurut dia, Fraksi Golkar MPR menyerahkan pengusulan dua nama calon wapres kepada Prabowo.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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