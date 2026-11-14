Survei LRP: Andi Amran Sulaiman Paling Layak Wapres

JAKARTA - Survei LRP menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai dua nama teratas pada klaster menteri yang dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Amran meraih 19,3 persen, disusul Yusril 14,3 persen, dalam survei terhadap 1.200 responden yang digelar pada 27 Oktober hingga 5 November 2026.

Hasil itu dipaparkan Peneliti LRP Arwan Pranata di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), ketika MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran dan menetapkan sidang pemilihan serta pelantikan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026.

Survei tersebut merekam preferensi publik berdasarkan enam klaster figur, bukan penetapan calon wakil presiden secara resmi. Nama calon tetap harus diajukan Presiden sebanyak dua orang kepada MPR sebelum dipilih dalam sidang paripurna.

Advertisement Amran disebut dipilih terutama karena posisinya sebagai Menteri Pertanian, kepeduliannya terhadap petani, dan program swasembada pangan. Yusril dinilai memiliki keunggulan karena kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara serta pengalaman panjang dalam pemerintahan.

Kementerian Pertanian masih mencatat Amran sebagai Menteri Pertanian dan pada 12 November 2026 memuat agenda kuliah umumnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, mengenai inovasi, teknologi, dan kemandirian pangan. Sekretariat Kabinet mencatat Yusril sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam susunan Kabinet Merah Putih.

MPR menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026) dan menyebut jabatan wakil presiden mulai kosong sejak tanggal tersebut. Rapat gabungan MPR kemudian menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti.

Advertisement Amran Teratas

Pada klaster menteri Kabinet Merah Putih, Amran memperoleh 19,3 persen, Yusril 14,3 persen, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 10,2 persen. Nama-nama lain dalam klaster tersebut memperoleh angka di bawah 10 persen.

“Pada klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Nama lain angkanya di bawah 10 persen,” kata Arwan.

Arwan menyebut posisi teratas di setiap klaster menunjukkan figur yang dipersepsikan positif dan diterima publik. “Nama-nama tersebut dipandang dapat membantu Presiden Prabowo meningkatkan performa pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial politik,” ujarnya.