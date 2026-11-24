Advertisement PONTIANAK POST - Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi di Kalimantan Selatan (Kalsel) ditingkatkan guna memastikan penyaluran energi bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten juga memperkuat koordinasi untuk mengawasi ketersediaan pasokan hingga tingkat penyalur.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan, pengawasan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah dalam memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi sesuai ketentuan.

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“Kami ingin memastikan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Karena itu, diperlukan koordinasi serta pengawasan bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pihak terkait,” katanya di Tabalong, dilaporkan Selasa.

Menurut Ahmad, pengawasan tidak hanya diarahkan pada ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.