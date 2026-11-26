PONTIANAK POST - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 dibuka mulai Jumat, 27 November 2026. Pemerintah menyediakan 154.052 formasi yang dapat dilamar melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan seleksi CPNS 2026 dirancang dengan sejumlah kemudahan, mulai dari penyederhanaan dokumen hingga perluasan lokasi ujian.

Advertisement “Siapkan dokumen sejak awal, baca persyaratan dengan teliti, dan tidak menunggu hari-hari terakhir untuk mendaftar,” ujar Rini dalam konferensi pers Seleksi CPNS 2026 di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Jadwal Seleksi CPNS 2026

Advertisement Seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026.

Selanjutnya, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2027.

Rini menegaskan, sistem CAT BKN membuat nilai peserta dapat dilihat secara langsung setelah ujian.

“Ujian menggunakan sistem CAT BKN dengan nilai yang tampil secara langsung, sehingga hasilnya transparan dan tidak dapat diubah,” tegasnya.

Pengadaan CPNS 2026 diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta program prioritas pemerintah lainnya.

Dokumen Pendaftaran CPNS 2026 Disederhanakan

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, seleksi CPNS 2026 menerapkan tiga prinsip utama, yakni penyederhanaan persyaratan dokumen, kemudahan akses, serta seleksi yang adil, transparan, dan objektif.