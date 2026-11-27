Memasuki masa verifikasi berkas calon wakil presiden, Andi Harbin Nur, Kepala SMAN 5 Bone, menjelaskan bahwa pada ijazah SMA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tertulis nama “Amran”.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memastikan ijazah SMA Mentan Amran sah meskipun terdapat perbedaan penulisan nama dengan dokumen resmi yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota MPR RI Ahmad Basarah menyatakan, “Pagi ini kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Sekretariat Jenderal, dari Sekretariat Tim Verifikasi bahwa ternyata di sekitar tahun 2022, Pak Amran telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama beliau dari Amran menjadi Andi Amran Sulaiman dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan secara resmi."

Advertisement "Jadi dengan demikian, terkait dengan ijazah SMA Pak Amran dan perubahan namanya dapat kami nyatakan bahwa ijazah beliau juga bisa kami nyatakan memiliki keabsahan dan kebenarannya karena perubahan nama itu sudah dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar,” lanjutnya.

Awal mula perubahan nama di dokumen Amran terjadi pada 1997. Atasannya di PT Perkebunan Nusantara, yang mengetahui status kebangsawanan Amran, menuliskan nama Andi Amran pada SK kenaikan pangkat. Beberapa kali Amran meminta kepada bagian SDM agar nama tersebut tidak dicantumkan, tetapi atasannya merasa status kebangsawanan Amran sangat kental.

Pada 2000, terjadi kasus yang pelakunya kebetulan bernama Amran dan berstatus mandor. Karena tidak ada klarifikasi, beredar gosip bahwa Andi Amran adalah pelakunya. Tanpa adanya klarifikasi, Andi Amran yang tetap bekerja normal menjadi bahan pembicaraan di PTPN. Dirinya terkena sanksi mutasi tanpa mengetahui apa yang terjadi.

Advertisement Setelah dimutasi, barulah dia memahami persoalannya ketika ditegur kawannya mengenai nasib korban. Di situlah ia kemudian melengkapi namanya menjadi Andi Amran Sulaiman agar tidak kembali menjadi korban salah sasaran akibat banyaknya orang yang bernama Amran.

Memahami bahwa perubahan nama membutuhkan pengesahan negara, Amran membawa berkas silsilah yang valid dan teregistrasi sejak Indonesia belum merdeka ke Pengadilan Negeri Makassar. Berkas tersebut memiliki nomor stamboom T10 No.102/20/1-4/4-20/19-01-28 bertahun 1928 dan T10 No.140/141-31/2-B-07/19-02-39 bertahun 1939.

Kedua silsilah itu telah diakui keabsahannya oleh Dewan Komisi Stamboom dan Dewan Adat Tujuh Kerajaan Bone. Monogramnya telah diteliti dan ditelusuri oleh Tim Penelitian dan Penelusuran Silsilah yang dikoordinatori Andi Baso Bone Mappasissi, dengan anggota Andi Romy Eka Tenri Sau, Andi Tenri Polo Jiwa, dan Andi Asdar.

Pertalian kebangsawanan itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi, yaitu Andi Bau Zaldi Mappanyukki, Andi Damisnur, Andi Baso Bone Mappasissi, dan Petta Suro. Andaikan silsilah ini palsu, maka pengadilan tidak akan mengesahkan permohonan pengesahan nama tersebut melalui Putusan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Mks.