Warisan Sang Bintang Argentina Untuk Negaranya

Oleh: Jayadi, S.Pd.,M.Or*

SEBUAH momen dalam dunia sepak bola lebih berkesan bukan pada pertandingan, melainkan pada suatu malam perpisahan di stadion, tempat terakhirnya bermain, setelah menjelma sebagai saksi pelaku sejarah, saksi pelaku perjuangan, dan saksi perpisahan terhadap sang legenda hidup sepak bola. Berdiri di hadapan rakyat Argentina bukan sebagai kapten tim nasional yang mereka kenal, melainkan sebagai seorang anak laki-laki yang sedang berpamitan dan berterima kasih kepada "rumah" karena telah membesarkan namanya.

Mungkin sangat sulit bagi sang bintang untuk berkata selamat tinggal. Sangat banyak prestasi yang diraih selama dua dekade berkostum biru-putih untuk negara kesayangannya, Argentina. Berapa banyak trauma dan luka yang telah dialami; kritik tajam atas kegagalan yang berdampak pada psikologis, sampai pada titik puncak meraih kemenangan juara, mengenai perolehan kejayaan dari ketenaran berlimpah. Realita pahit mesti dilewati dan diterima sebagai kenyataan dengan kedalaman rasa yang lama dipendam hingga menuju akhir karier.

Advertisement Dalam pidato akhirnya, sang bintang membuka suara bukan untuk membanggakan banyaknya podium juara, trofi, atau rekor yang didapatkannya, melainkan menyampaikan ucapan terima kasih: pertama, kepada seorang ayah yang mengajarkannya nilai-nilai kehidupan; kedua, kepada keluarga yang selalu bersamanya; dan ketiga, kepada orang-orang yang tetap menaruh keyakinan penuh ketika dunia meragukan dirinya. Bagi sang bintang, jersey Argentina merupakan kebanggaan dan kehormatan sepanjang hidup yang penuh semangat serta keyakinan kuat selama 20 tahun bermain sepak bola.

"Saya tidak pernah berhenti berjuang. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan selalu ingin berada di sini," ujarnya, menyampaikan makna nilai-nilai nasionalisme untuk negaranya selama membersamai Argentina.

Ia bukanlah pemain sepak bola yang selalu menang di setiap pertandingan. Ada kalanya ia dipersalahkan atas kegagalan meraih gelar juara, dianggap tidak mampu membawa kejayaan bagi negaranya. Akan tetapi, kebanggaan tidak pernah hilang dari perjuangan dan kesetiaannya untuk Argentina. Sang legenda tetap hadir, berjuang dengan mengenakan seragam yang sama, yang akhirnya menjadikannya sang bintang dari buah hasil perjuangan tak mengenal lelah yang berujung pada jawaban.

Advertisement Penuh arti dari makna petualangan dalam kebersamaan tim nasional Argentina, perjalanan itu mungkin tak semulus impian dalam meraih kebahagiaan. Ia harus melewati tantangan dan kekecewaan bertahun-tahun, mulai dari kekalahan di final Piala Dunia 2014 hingga kekalahan yang terus berulang di Copa America. Hal itu mendatangkan tekanan yang sangat berat dari jutaan pendukung yang menaruh harapan besar kepadanya sebagai kapten tim. Bahkan, ia sempat berpikir untuk mengambil keputusan meninggalkan tim nasional yang telah dibelanya bertahun-tahun karena rasa kecewa yang begitu besar. Namun, ia kembali bangkit dan memilih untuk bertahan, kendati pergi adalah pilihan yang jauh lebih mudah baginya.

Keputusan tersebut membuahkan hasil, membawanya menuju puncak kejayaan persepakbolaan Argentina. Terbukti, gelar Copa America 2021, Finalissima 2022, dan puncaknya Piala Dunia 2022 menjadi saksi bukti bahwa kesabaran, kerja keras, dan keyakinan dapat mengubah jalannya sejarah. Menurutnya, kemenangan bukanlah tentang dirinya sendiri, melainkan perjuangan tim dalam mempersembahkan kebahagiaan bagi generasi pemain Argentina setelah sebelumnya mengalami kegagalan mencapai puncak akhir.

"Dengan rasa bangga, kami selalu memberikan segalanya untuk seragam ini." Kalimat ini menjadi kenangan atas prestasi dan suatu penghormatan bagi semua rekan setim yang pernah berada di sisinya, bukan hanya bersama-sama mengangkat trofi, tetapi juga mereka yang ikut berjuang dalam masa-masa sulit. Tidak semua pejuang kemenangan mendapatkan medali dalam sepak bola, tetapi setiap kerja keras dari perjuangan besar itu memiliki arti yang sangat mendalam.

Pesan yang disampaikan sangat menyentuh melalui rekan-rekan yang pernah berjuang dalam satu tim. Teman-teman bukanlah sekadar pemain, melainkan sekelompok orang luar biasa, para pejuang yang mengorbankan segalanya demi lambang yang menempel di dada. Keberhasilan sepak bola Argentina bukanlah semata-mata karena memiliki pemain yang hebat, melainkan karena memiliki nilai kekompakan negara yang bersatu dalam memberikan dukungan penuh.