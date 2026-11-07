Membangun Karakter di Tengah Riuhnya Media Sosial

Oleh: Dewi Amelia Valentine, S.Pd., M.Pd.*

PAGI hari, bahkan sebelum berangkat ke sekolah, banyak remaja sudah lebih dahulu membuka TikTok, Instagram, atau YouTube. Mereka mengikuti keseharian artis, menyimak aktivitas influencer, meniru cara berpakaian dan berbicara, bahkan menyerap pandangan tentang kehidupan dari figur yang dikagumi. Sekilas, kebiasaan ini tampak lumrah. Namun, di balik aktivitas sederhana tersebut, berlangsung perubahan penting dalam proses pembentukan karakter generasi muda. Pendidikan karakter tidak lagi hanya berlangsung di rumah atau ruang kelas. Ia juga hadir melalui layar gawai yang nyaris selalu berada dalam genggaman.

Bagi masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat, perubahan ini layak menjadi perhatian bersama. Anak-anak dan remaja di daerah tidak berada di luar arus informasi digital yang sama dengan generasi muda di kota-kota besar. Setiap hari, mereka berjumpa dengan konten yang bergerak melampaui batas wilayah, budaya, dan latar belakang sosial. Karena itu, ada pertanyaan yang perlu kita ajukan: apakah media sosial yang mereka kunjungi setiap hari telah cukup banyak menghadirkan nilai-nilai yang mendidik, atau justru lebih sering menyuguhkan hiburan tanpa kepedulian memadai terhadap pembentukan karakter?

Advertisement Mengajukan pertanyaan tersebut bukan berarti kita harus menempatkan media sosial sebagai ancaman. Media sosial memiliki manfaat dan membuka banyak kesempatan. Meski begitu, kita juga perlu mengakui bahwa besarnya pengaruh platform digital belum selalu diikuti tanggung jawab yang sepadan dalam menghadirkan konten yang mendidik. Konten sensasional, perilaku konsumtif, perundungan, gaya hidup berlebihan, hingga konflik yang sengaja dipertontonkan sering kali mendapat perhatian luas. Sementara itu, pesan tentang kejujuran, kesederhanaan, kepedulian, tanggung jawab, dan penghormatan kepada sesama tidak selalu memperoleh ruang dan perhatian yang setara.

Layar Gawai, Ruang Baru Pembentukan Karakter

Advertisement Perubahan perilaku generasi muda tidak bisa dilepaskan dari semakin intensifnya penggunaan media sosial. Laporan We Are Social dan Hootsuite (2024) menunjukkan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Bagi remaja, platform digital kini bukan hanya tempat mencari hiburan. Di sana mereka memperoleh informasi, membangun identitas, mencari pengakuan, sekaligus membentuk gambaran tentang apa yang dianggap menarik, berhasil, dan layak diikuti dalam pergaulan.

Dalam keadaan seperti itu, influencer, artis, dan figur publik menempati posisi yang semakin berpengaruh. Mereka bukan hanya orang yang dikenal luas. Pendapat, kebiasaan, pilihan, bahkan tindakan mereka dapat menjadi rujukan bagi para pengikut. Tidak sedikit anak muda yang merasa memiliki kedekatan dengan figur digital, bahkan mungkin lebih dekat daripada dengan tokoh-tokoh yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kedekatan semacam ini membuat pengaruh figur publik terasa personal, meskipun hubungan yang terjalin sebenarnya berlangsung melalui layar.

McCrindle Research (2023), sebagaimana dirujuk dalam Indonesiana by Tempo, mengungkapkan kecenderungan Gen Z untuk memercayai figur daring, termasuk micro-influencer, karena autentisitas, kedekatan, dan rasa keterhubungan yang mereka hadirkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh seseorang tidak selalu bertumpu pada popularitas atau besarnya jumlah pengikut. Sosok yang dianggap dekat, apa adanya, dan memahami pengalaman keseharian audiens justru dapat lebih mudah dipercaya. Dalam konteks ini, pesan yang disampaikan seorang figur berpeluang diterima bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena hubungan emosional yang dirasakan pengikutnya.

Di titik inilah kaitan antara media sosial dan pendidikan karakter perlu dicermati. Ketika seorang influencer mempromosikan gaya hidup tertentu, menggunakan bahasa yang merendahkan orang lain, atau menjadikan pertengkaran sebagai tontonan, pengikutnya dapat menangkap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Pengaruh itu tidak selalu muncul dalam bentuk peniruan langsung. Bisa jadi, perilaku yang terus-menerus disaksikan perlahan mengubah batas tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas. Sebaliknya, figur yang menunjukkan kejujuran, kepedulian sosial, kedisiplinan, serta penghargaan terhadap perbedaan dapat menghadirkan teladan dan menginspirasi pengikutnya untuk melakukan hal serupa.

Tentu tidak adil jika seluruh artis atau influencer dipersalahkan atas perubahan perilaku generasi muda. Media sosial juga menjadi ruang kreatif untuk belajar, berkarya, berbagi pengalaman, dan menyebarkan kebaikan. Banyak hal positif dapat tumbuh dari sana. Namun, semakin luas jangkauan pengaruh seseorang, semakin besar pula kesadaran tanggung jawab sosial yang semestinya menyertainya. Popularitas tidak selayaknya dilihat semata-mata sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan atau memperkuat citra diri. Ada pengaruh terhadap cara berpikir dan perilaku orang lain yang ikut melekat pada popularitas tersebut. Karena itu, figur publik perlu menyadari bahwa apa yang mereka tampilkan dapat menjadi contoh, terutama bagi pengikut yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri.