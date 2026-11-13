Industri UMKM Coffeeshop di Kota Pontianak

Oleh: Bebby Nailufa*

PONTIANAK kerap disebut sebagai Kota Seribu Warung Kopi. Sebutan itu bukan sekadar slogan pariwisata atau penyederhanaan kata dari kebiasaan berkumpul. Di balik gelas kopi dan percakapan di meja-meja kedai, terdapat aktivitas ekonomi yang melibatkan pemilik usaha, pekerja, pemasok bahan baku, petani, distributor, hingga konsumen. Pertumbuhan coffeeshop dan warung kopi telah membentuk salah satu wajah ekonomi perkotaan Pontianak. Namun, ketika jumlah kedai bertambah, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak tempat baru dibuka, melainkan mengapa konsumen memilih satu tempat dan meninggalkan tempat lainnya.

Data Pemerintah Kota Pontianak yang mengutip pencatatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman dari Bapenda menunjukkan bahwa per Agustus 2025 terdapat 1.035 objek usaha warung kopi dan coffee shop di enam kecamatan. Pontianak Selatan tercatat memiliki 368 usaha, Pontianak Kota 362, Pontianak Tenggara 136, Pontianak Timur 59, Pontianak Utara 57, dan Pontianak Barat 48. Data ini memberi gambaran skala persaingan, tetapi perlu dibaca secara hati-hati: angka tersebut adalah objek usaha yang tercatat dalam basis PBJT, bukan sensus seluruh UMKM aktif, bukan pula ukuran langsung jumlah pelanggan atau omzet industri. Meski demikian, konsentrasi usaha di Pontianak Selatan dan Pontianak Kota menunjukkan bahwa persaingan di kawasan tersebut patut menjadi perhatian pelaku usaha.

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Preferensi Konsumen dan Upaya Memaksimalkan Utilitas

Dalam ekonomi mikro, konsumen diasumsikan berusaha memperoleh kepuasan atau utilitas sebesar mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Ketika memilih coffeeshop, konsumen tidak semata-mata hanya membandingkan harga secangkir kopi. Mereka menilai sekumpulan atribut: cita rasa, konsistensi produk, harga, lokasi, kenyamanan fasilitas, kebersihan, kecepatan pelayanan, ketersediaan Wi-Fi, suasana, musik, ruang parkir, hingga kemudahan pembayaran. Setiap orang memberi bobot berbeda pada atribut tersebut sesuai kebutuhan dan preferensinya.

Advertisement Seorang mahasiswa yang hendak mengerjakan tugas mungkin memberi nilai tinggi pada Wi-Fi, stopkontak, pencahayaan, dan suasana yang tidak bising. Pekerja lepas dapat lebih menghargai meja yang nyaman dan durasi kunjungan yang fleksibel. Sementara konsumen yang datang untuk berbincang bersama teman mungkin menempatkan suasana, kapasitas tempat duduk, dan variasi menu sebagai pertimbangan utama. Dengan kata lain, utilitas bersifat subjektif: tempat yang paling memuaskan bagi satu konsumen belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi konsumen lainnya.

Pilihan konsumen juga dapat dipahami melalui konsep kendala anggaran. Konsumen memiliki pendapatan tertentu dan harus mengalokasikannya di antara berbagai kebutuhan. Secara sederhana, keputusan konsumsi dapat digambarkan melalui batas anggaran: pengeluaran untuk kopi dan makanan tidak boleh melebihi pendapatan yang tersedia setelah kebutuhan lain diperhitungkan. Karena itu, harga yang dianggap terjangkau bukanlah angka yang sama bagi seluruh warga. Konsumen dapat memilih kopi dengan harga lebih rendah, mengurangi frekuensi kunjungan, berbagi makanan, atau beralih ke warung kopi tradisional ketika daya beli sedang tertekan.

Bagi UMKM, pelajaran dari teori utilitas dan kendala anggaran ini jelas: jangan menganggap semua konsumen mengejar produk termurah atau suasana termewah. Strategi yang lebih rasional adalah menawarkan kombinasi manfaat yang sesuai dengan segmen sasaran. Menu dengan beberapa rentang harga, ukuran sajian yang berbeda, paket kopi dan makanan, serta informasi harga yang transparan dapat memperluas pilihan tanpa harus mengorbankan identitas usaha.

Rasionalitas Konsumen: Tidak Selalu Berarti Memilih yang Termurah

Rasionalitas dalam teori konsumen berarti keputusan yang konsisten dengan tujuan dan preferensi individu, bukan berarti konsumen selalu membeli barang dengan harga paling rendah. Konsumen dapat secara rasional membayar lebih mahal apabila tambahan manfaat yang diterima misalnya kualitas biji kopi, keterampilan barista, kebersihan, kenyamanan, atau lokasi yang dekat dinilai sepadan dengan tambahan biaya.