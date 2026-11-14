Oleh: Y Priyono Pasti*

DI TENGAH riuh rendah digitalisasi sekolah dan transformasi kurikulum yang kerap terjebak pada pemenuhan syarat administratif, kita sering kali melupakan jangkar sejati dari mutu pendidikan, yakni kehadiran guru yang berdampak. Guru berdampak bukanlah sekadar aparatur sipil negara (ASN) yang fasih mengisi aplikasi pelaporan, melainkan sang pemantik nalar kritis dan pemahat karakter yang mampu mentransformasi ruang kelas menjadi laboratorium kemanusiaan.

Mengisolasi para guru hanya pada pemenuhan angka kredit ataupun formalitas beban mengajar adalah sebuah reduksi sosiologis yang berbahaya. Pasalnya, esensi sejati dari pendidikan tidak pernah terletak pada megahnya gedung, lengkapnya fasilitas, melainkan pada kedalaman resonansi intelektual dan moral yang ditinggalkan seorang guru di dalam benak generasi masa depan. Menyadari betapa penting dan strategisnya guru yang berdampak ini, investasi terbesar bangsa ini semestinya diarahkan untuk menumbuhkan dan melindungi ekosistem yang melahirkan para guru progresif tersebut.

Advertisement Menghadirkan guru yang berdampak nyata menuntut komitmen radikal dari pemangku kebijakan untuk merombak struktur insentif, memberikan otonomi pedagogis yang luas, serta memosisikan harkat guru bukan sebagai objek regulasi, melainkan sebagai subjek utama perubahan. Hanya dengan memerdekakan para guru dari beban-beban artifisial, kita dapat memastikan bahwa ruang kelas di seantero negeri ini kembali menjadi hulu bagi lahirnya peradaban bangsa yang cerdas, berdaya saing, berkeadilan, dan berkeadaban.

Guru B erdampak

Advertisement Belakangan ini, frasa “guru yang berdampak” kerap digaungkan dalam berbagai podium kebijakan. Ia menjelma menjadi jargon baru, sebuah standardisasi performa yang diukur melalui tumpukan portofolio digital, sertifikat pelatihan online, dan ketepatan mengisi aplikasi administratif.

Namun, di balik panggung formalitas birokrasi tersebut, terdapat jurang eksistensial yang menganga. Kita sedang menjebak profesi luhur ini ke dalam pemaknaan yang dangkal. Menjadi guru yang berdampak bukan sekadar perkara menjadi operator kurikulum yang patuh, melainkan tentang bagaimana seorang pendidik mampu menggerakkan kesadaran kemanusiaan dan nalar kritis generasi masa depan.

Harus diakui, wajah pendidikan kita hari ini sangat diwarnai oleh semangat teknokrasi. Kebijakan merdeka belajar, dengan segala niat baiknya, telah membawa gelombang digitalisasi yang masif. Guru-guru hari ini dituntut untuk adaptif terhadap platform teknologi, cakap menyusun modul ajar berbasis proyek, dan mahir membaca data asesmen.

Namun, paradoks muncul ketika indikator “berdampak” itu direduksi menjadi sekadar angka-angka kepatuhan administratif. Guru yang menghabiskan malamnya demi memoles tampilan visual di aplikasi demi mengejar status “aksi nyata” sering kali kehilangan energi psikologis saat berhadapan langsung dengan murid di pagi hari.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, ini adalah bentuk alienasi baru. Guru diasingkan dari esensi tugasnya. Ketika teknologi yang sejatinya adalah alat (means) bergeser menjadi tujuan (ends), maka hubungan antarsubjek—antara guru dan murid—mengalami mekanisasi. Pendidik tidak lagi mengejar kedalaman pemahaman anak didik, melainkan mengejar ketepatan waktu unggah dokumen. Jika ini terus dibiarkan, alih-alih melahirkan “guru yang berdampak”, kita justru sedang memproduksi “guru yang tampak” (aktif di permukaan, sepi di substansi).