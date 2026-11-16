Saat Lapangan Jadi Panggung Konten dan Bisnis

Oleh: Yeremia*

PADA dasarnya, olahraga adalah aktivitas manusia yang paling tua. Manusia berlari, melompat, dan bermain bukan untuk dilihat orang lain, melainkan untuk menjaga kebugaran dan menemukan kegembiraan. Halaman rumah, sawah, dan lapangan kampung menjadi ruang terbuka yang bisa dipakai siapa saja tanpa syarat penampilan dan tanpa kewajiban diunggah ke media sosial. Tidak ada tuntutan untuk berpenampilan menarik dan tidak ada kewajiban untuk mengunggah kegiatan tersebut di media sosial.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran makna yang sangat signifikan. Lapangan olahraga tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengolah tubuh, melainkan telah berubah menjadi panggung untuk menampilkan eksistensi diri. Fenomena ini dapat kita saksikan dengan jelas, bahkan di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan Car Free Day di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Pontianak, yang pada awalnya bertujuan untuk mengajak masyarakat hidup sehat dan mengurangi polusi kendaraan, kini lebih sering terlihat seperti ajang peragaan busana olahraga terbaru.

Advertisement Begitu pula dengan tren olahraga lari, bersepeda, hingga olahraga baru seperti padel yang mulai masuk di wilayah Kalimantan Barat. Aktivitas tersebut tidak lagi diukur dari seberapa bugar tubuh setelah melakukannya, melainkan dari seberapa estetik foto dan video yang diunggah di Instagram atau TikTok. Muncul sebuah anggapan baru di kalangan generasi muda bahwa jika tidak diunggah, seseorang dianggap tidak berolahraga.

Pergeseran tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar yang menjadi fokus dalam artikel ini: olahraga sebenarnya untuk siapa? Apakah olahraga saat ini masih menjadi hak dan kebutuhan semua orang untuk menjadi sehat, atau justru telah berubah menjadi sebuah komoditas eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki modal sosial dan ekonomi? Artikel ini akan mencoba menguraikan perubahan tersebut secara lebih mendalam.

Advertisement Pergeseran Nilai Olahraga: Dari Pembentukan Karakter Menuju Gaya Hidup

Olahraga memiliki fungsi pendidikan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk karakter manusia seutuhnya. Melalui olahraga, seseorang belajar tentang nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, kerja keras, saling menghormati lawan, sportivitas, lapang dada saat kalah, serta kekompakan dalam tim. Inilah nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan olahraga, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Namun, dalam perspektif sosial budaya kontemporer, nilai-nilai tersebut mulai terpinggirkan dan tergantikan. Olahraga bergeser dari sebuah proses pembentukan karakter menjadi sebuah gaya hidup (lifestyle). Banyak individu yang melakukan olahraga bukan lagi dengan tujuan untuk menjadi bugar secara jasmani dan rohani, melainkan agar terlihat bugar di hadapan orang lain. Olahraga menjadi alat untuk membangun citra diri dan mendapatkan pengakuan sosial.

Dampak dari pergeseran nilai ini tidak dapat dianggap remeh diantaranya budaya body shaming dan perbandingan sosial. Media sosial dipenuhi dengan standar tubuh ideal yang atletis dan sempurna, yang sering kali tidak realistis dan sulit dicapai. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya diri, kecemasan, dan bahkan dapat memicu gangguan kesehatan mental bagi mereka yang merasa tubuhnya tidak sesuai dengan standar tersebut.

Dampak lainnya, risiko cedera fisik. Banyak terjadi kasus cedera karena seseorang memaksakan diri. Seseorang yang baru memulai olahraga lari langsung memaksakan diri untuk berlari sejauh sepuluh kilometer hanya karena ingin mengejar validasi dan pujian di media sosial, tanpa memperhatikan prinsip latihan yang bertahap, terukur, dan benar. Pada titik ini, olahraga justru kehilangan makna bermainnya yang seharusnya menyenangkan, membebaskan, serta menyehatkan jiwa dan raga. Olahraga tidak lagi memuliakan manusia, melainkan justru membebani manusia.