Sekolah sebagai Miniatur Pembentuk Integritas dan Keteladanan

Oleh: Sholihin HZ**

DALAM dunia pendidikan, integritas dan keteladanan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter, menumbuhkan kesadaran moral, dan mengembangkan tanggung jawab sosial peserta didik. Guru, kepala madrasah, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, keadilan, dan sikap saling menghormati.

Uray Martina Martianti (2021: 52) menyebutkan terkait dengan keteladanan sebagai proses pendidikan adalah seorang guru harus menunjukkan sikap yang baik kepada peserta didik seperti ramah, mau mendengarkan dan bijak. Berikutnya memperlakukan peserta didik dengan baik sebagaimana dirinya juga ingin diperlukukan baik oleh orang lain serta menyediakan waktu untuk mendengarkan prestasi, keluh kesah cerita peserta didiknya. Dengan demikian peserta didik tidak hanya belajar dari materi yang disampaikan di ruang kelas, tetapi juga dari cara pendidik berbicara, mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, memperlakukan sesama, dan mempertanggungjawabkan tugasnya.

Advertisement Di sinilah letak pentingnya keteladanan. Ketika seorang pendidik mengajarkan kejujuran tetapi melakukan kecurangan, pesan pendidikan kehilangan kekuatannya. Ketika seorang pemimpin menuntut kedisiplinan tetapi tidak menunjukkan kedisiplinan, kewibawaannya dapat memudar. Sebaliknya, ketika perkataan sejalan dengan perbuatan, aturan diterapkan secara adil, dan tanggung jawab dijalankan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh kepercayaan yang menjadi fondasi bagi terciptanya budaya kerja yang sehat dan lingkungan pendidikan yang bermartabat.

Integritas dan keteladanan juga tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan sebagai sarana untuk memperoleh keistimewaan pribadi. Ia berani mengambil keputusan yang benar, bersikap adil dalam menghadapi perbedaan, terbuka terhadap kritik, serta bersedia mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Keteladanan seorang pemimpin memiliki daya pengaruh yang luas karena perilakunya dapat menjadi standar bagi orang-orang yang dipimpinnya. Budaya organisasi yang baik, dengan demikian, tidak hanya dibangun melalui peraturan tertulis, tetapi juga melalui konsistensi perilaku para pemimpinnya.

Pada akhirnya, integritas dan keteladanan harus dipahami bukan sebagai slogan moral yang indah diucapkan, melainkan sebagai komitmen yang terus diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya menuntut keberanian untuk tetap jujur ketika kebohongan tampak lebih menguntungkan, kesediaan untuk tetap adil ketika kepentingan pribadi menggoda, serta keteguhan untuk melakukan kebaikan meskipun tidak mendapatkan pujian. Integritas membangun kepercayaan, sedangkan keteladanan menggerakkan orang lain untuk mengikuti kebaikan. Apabila keduanya tumbuh dan mengakar dalam diri individu, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, maka akan terbentuk lingkungan yang tidak hanya maju secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Advertisement Sebab, karakter seseorang tidak hanya terlihat dari apa yang diucapkannya, tetapi dari apa yang dilakukannya secara konsisten. Kehormatan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh tingginya jabatan, tetapi oleh kuatnya integritas. Dan keberhasilan pendidikan tidak hanya ditandai oleh banyaknya ilmu yang dikuasai, tetapi juga oleh lahirnya manusia-manusia yang mampu menjadikan ilmu sebagai cahaya bagi perilaku dan kehidupannya.

Makna Integritas

Integritas merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepribadian yang bermoral, kepemimpinan yang dapat dipercaya, dan kehidupan sosial yang adil. Individu yang memiliki integritas tidak hanya mengetahui perbedaan antara benar dan salah, tetapi juga berusaha konsisten melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai moral yang diyakininya.

Integritas dengan demikian berkaitan dengan kesatuan antara keyakinan, perkataan, keputusan, dan perbuatan. Kata integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjuk pada arti sesuatu yang memiliki nilai tersendiri karena mutunya yang karena mutu tersebut menempatkan ia menjadi sesuatu yang memiliki arti dan bernilai.