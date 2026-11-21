Oleh: Siti Keyla Cinta Zahra*

DIREKTUR Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pernah mengingatkan bahwa kecerdasan buatan adalah alat dengan potensi besar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya. Pernyataan itu terasa relevan bagi dunia gizi Indonesia.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi stunting balita 21,5 persen, wasting 8,5 persen, underweight 15,9 persen, dan overweight 4,2 persen. Angka-angka itu menunjukkan bahwa masalah gizi kita punya dua wajah: kekurangan sekaligus kelebihan. Kabar baiknya, upaya selama ini membuahkan hasil. Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat stunting nasional turun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Namun, angka itu belum cukup untuk berpuas diri.

Advertisement Data yang Berhenti di Catatan

Di lapangan, tenaga kesehatan memegang banyak informasi: pertumbuhan anak, pola makan, riwayat sakit, hingga kondisi keluarga dan lingkungan. Persoalannya, informasi itu sering tersebar dan butuh waktu untuk dianalisis. Selama data belum terbaca, peluang bertindak lebih dini ikut menyempit.

Advertisement Di sinilah teknologi bisa membantu. Tinjauan terhadap berbagai systematic review yang dipublikasikan di The Lancet Digital Health (2023) mengaitkan teknologi kesehatan digital dengan peningkatan kinerja tenaga kesehatan, praktik klinis, serta akses layanan. Sementara itu, scoping review terhadap 198 artikel oleh Wu dan kawan-kawan (2025) menunjukkan bahwa penelitian kecerdasan buatan (AI) untuk precision nutrition berkembang pesat. Sekitar 75 persen artikelnya terbit sejak 2020. Yang dimaksud gizi presisi (precision nutrition) adalah intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi setiap orang, bukan resep yang sama untuk semua.

Jurang antara Laboratorium dan Posyandu

Ada masalah yang jarang dibicarakan. Tinjauan sistematis Janssen dan kawan-kawan (2024) menemukan bahwa lebih dari 90 persen model AI untuk malnutrisi belum dipakai dalam praktik klinis sehari-hari. Teknologinya ada, tetapi tidak sampai ke meja pelayanan.

Artinya, tantangan kita bukan hanya menciptakan teknologi. Kita perlu memastikan teknologi itu masuk ke alur kerja tenaga kesehatan dan tidak menggantikan mereka.

NUTRI-AI: AI Membaca Pola, Tenaga Kesehatan Memahami Manusia

Dari kesenjangan itu lahir gagasan NUTRI-AI, sistem pendukung keputusan digital untuk tenaga kesehatan. Ia berbeda dari aplikasi yang memberi rekomendasi makanan langsung kepada masyarakat. Sistem ini tidak mendiagnosis dan tidak menggantikan pertimbangan profesional.

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Alurnya terdiri atas lima tahap yang disebut 5D. Pertama, detect: mengenali individu dengan pola risiko dari data pemantauan. Kedua, data: memadukan data antropometri, pola konsumsi, riwayat penyakit, serta faktor keluarga dan lingkungan. Ketiga, decide: memetakan prioritas, lalu diverifikasi oleh tenaga kesehatan. Keempat, deliver: memberikan intervensi sesuai hasil asesmen dan kondisi individu. Kelima, document: mencatat tindak lanjut dan memantau perkembangan.

Sebagai gambaran, seorang bayi delapan bulan datang ke posyandu dengan pola pertumbuhan yang berubah. Data pertumbuhannya dimasukkan ke sistem bersama informasi tentang makanan pendamping ASI, riwayat sakit, dan kondisi keluarga. Sistem menandai prioritas, tetapi tanda itu bukan diagnosis. Nutrisionis yang memverifikasi, menggali kondisi keluarga, mempertimbangkan faktor sosial-budaya, lalu menentukan tindakan. Prinsipnya sederhana: AI membaca pola, tenaga kesehatan memahami manusia.