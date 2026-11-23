Oleh: Josephine Wuri*

INDONESIA kini produsen nikel terbesar di dunia. Data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) yang dikutip dari media nasional pada 29 Oktober 2026, mencatat pangsa Indonesia naik dari 34 persen pada 2020 menjadi lebih dari separuh produksi dunia pada 2025. Namun, ada paradoks yang jarang dibicarakan yaitu harga nikel kita tetap ditentukan di London, Singapura, dan Shanghai. Kita menguasai tambangnya, tetapi belum menguasai nilainya.

Hilirisasi nikel bertumpu pada smelter, yaitu fasilitas yang melebur dan memurnikan bijih mineral menjadi logam atau bahan berkadar lebih tinggi. Sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020, smelter tumbuh pesat di Sulawesi dan Maluku Utara, yaitu di Morowali dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Konawe dan Kolaka (Sulawesi Tenggara), Sorowako (Sulawesi Selatan), serta Weda Bay dan Pulau Obi (Maluku Utara).

Advertisement Paradoks itu terlihat dari struktur produk. Sekitar 50 sampai 60 persen hasil pengolahan mineral masih berupa produk intermediate, terutama Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel. NPI, bahan baku baja nirkarat berkadar nikel rendah, bahkan menjadi tulang punggung ekspor nikel.

Penerimaan negara menunjukkan pola serupa. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp131,81 triliun hingga pertengahan Oktober 2026, naik hampir 28 persen. Namun, kenaikan itu lebih banyak ditopang harga komoditas dan pelemahan rupiah, bukan pendalaman industri. Pada semester I tahun 2026, nilai ekspor kelompok produk nikel melonjak 69 persen, padahal volumenya turun 12 persen. Negara masih hidup dari royalti dan harga, bukan dari nilai tambah.

Advertisement Menciptakan, belum menikmati

Dalam kerangka rantai nilai global (Global Value Chains), persoalannya bukan hanya di tahap mana Indonesia berada, tetapi siapa yang menangkap nilainya. Smile curve menunjukkan margin terbesar ada di dua ujung yaitu riset dan desain di satu sisi, dan pemasaran di sisi lain. Tahap peleburan berada di dasar kurva yang padat modal dan energi, tetapi bermargin tipis.

Masalah berikutnya adalah kepemilikan. Lembaga riset nirlaba asal Amerika Serikat, Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), dalam laporannya pada 2025 memperkirakan perusahaan asal China menguasai sekitar 75 persen kapasitas smelter nikel Indonesia. Lebih dari 90 persen volume ekspor produk nikel juga mengalir ke negara yang sama. Nilai tambah memang tercipta di Morowali atau Weda Bay dan tercatat dalam produk domestik bruto. Namun, sebagian keuntungannya kembali ke luar negeri sebagai laba investor. Nilai tambah yang tercipta di dalam negeri belum tentu dinikmati di dalam negeri.

Kemajuan tentu ada. Sejumlah kawasan industri kini memproduksi nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, hingga prekursor baterai. Namun, semua itu tetap produk intermediate. Sel baterai, modul, dan kendaraan listrik, tempat margin besar dan lapangan kerja berketerampilan tinggi berada, belum tumbuh sebagai ekosistem. Hilirisasi tidak berhenti, tetapi tertahan di tengah tahapan produksi.