Oleh: Muhammad Nasir Azami, M.Pd.*

KABUR asap kebakaran hutan dan lahan yang pekat pada Agustus lalu kembali menguji ketangguhan dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Selama sekitar tiga pekan, sekolah-sekolah di Pontianak terpaksa mengalihkan kegiatan belajar menjadi daring, sementara ribuan sekolah lain di Kalimantan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di tengah kualitas udara yang berbahaya bagi kesehatan, para gurulah yang berdiri di garda terdepan memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi. Dari balik layar gawai yang serba terbatas, mereka menyiapkan materi ajar, menghubungi orang tua satu per satu, dan menjaga semangat belajar murid agar tidak padam.

Pengabdian serupa juga terus menyala di daerah terpencil dan kawasan perbatasan. Para guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi jembatan utama bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Semangat kebersamaan dan daya juang itu terasa begitu hidup ketika awal bulan ini, pada 2–6 November 2026, Kota Singkawang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porsenijar PGRI tingkat provinsi. Ajang tersebut mempertemukan para guru dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dalam ruang olahraga, seni, serta inovasi pembelajaran yang saling menguatkan.

Advertisement Ketangguhan para pendidik hari ini sejatinya berakar panjang pada sejarah bangsa. Setiap 25 November, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional bukan tanpa alasan historis. Pada 24–25 November 1945, hanya beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, para guru dari berbagai penjuru tanah air berkumpul di Surakarta dalam Kongres Guru Indonesia.

Dari kongres bersejarah itulah lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), wadah yang melebur berbagai organisasi guru yang sebelumnya terpisah-pisah oleh jenjang pendidikan, daerah, maupun latar belakang. Hari lahir PGRI tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai Hari Guru Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Sejak awal, peringatan ini bertumpu pada semangat persatuan dan tekad guru untuk ikut mengisi kemerdekaan.

Namun, amanah besar mencerdaskan kehidupan bangsa akan terasa jauh lebih berat apabila guru dibiarkan menanggungnya sendirian. Di lapangan, masih banyak guru yang kelelahan menghadapi tuntutan administrasi yang berlapis serta perubahan kebijakan yang datang silih berganti. Alih-alih mencurahkan energi untuk merancang pembelajaran kreatif dan mendampingi perkembangan murid, waktu mereka kerap tersita oleh pelaporan digital yang tumpang tindih. Di sisi lain, sebagian guru, terutama yang mengabdi di pelosok, masih menjalani tugas mulia dengan penghasilan yang belum layak dan kepastian karier yang terbatas.

Advertisement Padahal, anak-anak di kelas awal sekolah dasar sangat membutuhkan sosok guru yang segar secara fisik maupun batin dan mampu hadir secara utuh di ruang kelas. Pada fase fondasi ini, murid perlu dibimbing agar lancar membaca dan memahami konsep bilangan, sekaligus menumbuhkan rasa senang dalam belajar. Pembelajaran yang menyenangkan tentu bukan sekadar bermain tanpa arah, melainkan dirancang secara sadar dengan tujuan pedagogis yang jelas dan aktivitas yang bermakna. Guru hanya dapat merancang pengalaman belajar bermutu seperti itu apabila diberi ruang kepercayaan, waktu yang memadai, serta dukungan nyata, antara lain melalui pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan kelas dan penguatan komunitas belajar antarguru.

Secercah harapan untuk mewujudkan ekosistem tersebut terus tumbuh dari ruang-ruang kuliah calon guru. Di kampus-kampus keguruan, ribuan mahasiswa saat ini tengah berjuang menuntaskan tugas akademik, praktik mengajar, dan ujian sambil membayangkan hari ketika kelak mereka berdiri di depan kelas. Mereka bercita-cita menjadi guru teladan yang mengajar dengan hati serta layak dicontoh tutur kata dan perilakunya, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Karena itu, mereka belajar tanpa kenal lelah untuk memahami dinamika pendidikan masa kini, ketika teknologi digital, kecerdasan buatan, dan pembelajaran daring berkembang begitu pesat.

Meski demikian, para calon pendidik ini juga menyadari bahwa secanggih apa pun perangkat yang digunakan, teknologi tetaplah sekadar sarana. Fondasi utama pendidikan tidak pernah bergeser, yakni pembentukan karakter yang menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab, nilai-nilai agama yang menuntun akhlak, Pancasila yang merajut kebinekaan, serta kearifan lokal Kalimantan Barat tempat anak-anak kita berpijak. Guru masa depan adalah mereka yang cakap memanfaatkan teknologi sekaligus teguh menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Pada akhirnya, peringatan Hari Guru Nasional semestinya tidak berhenti pada ucapan seremonial, janji-janji politik, dan karangan bunga semata. Penghargaan terbaik bagi guru adalah kebijakan pendidikan yang adil, kesejahteraan yang layak, beban administrasi yang masuk akal, serta kepercayaan penuh untuk mendidik secara merdeka. Pendidikan pun tidak pernah dibangun oleh guru dan sekolah seorang diri. Ki Hadjar Dewantara mengingatkan kita melalui konsep tri pusat pendidikan bahwa anak tumbuh dalam tiga lingkungan yang saling menguatkan: keluarga, sekolah, dan masyarakat.