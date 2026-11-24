Oleh : Musyafa Syamil Arroyan, S.Pd*

Momentum 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Peringatan ini hadir sebagai bentuk apresiasi kepada para pendidik yang dengan tulus, ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang dipunyai untuk mencerdaskan bangsa. Meskipun begitu, guru tidak sekadar butuh sorakan pujian dan apresiasi tahunan, mereka butuh ekosistem yang lebih memberikan kesempatan untuk tumbuh. Namun, dunia pendidikan Indonesia tampaknya masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait kualitas dan kesejahteraan guru itu sendiri. Sebagai sarjana pendidikan, penulis merasa memiliki sedikit kapasitas kontemplatif untuk berbicara soal dunia keguruan.

Menjadi guru bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal harus dijalani dan dipersiapkan dalam keseharian seorang guru. Meskipun penulis tidak pernah menjadi guru secara formal, pengamatan panjang selama menjadi murid dan praktik pengalaman lapangan semasa sarjana tampaknya sudah cukup memberi gambaran tanggung jawab yang diemban oleh para pendidik di bangsa kita.

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Peran Guru

Peran guru dalam pencerdasan bangsa tampaknya sukar diabaikan. Dalam konteks sejarah Indonesia, para guru pada zaman pra-kemerdekaan telah berjasa menanamkan jiwa patriotisme pada setiap anak didiknya di madrasah atau sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Jiwa patriotisme inilah yang menjadi cikal bakal membaranya semangat para pemuda untuk terus berjuang merebut kemerdekaan. Tak hanya pada era kemerdekaan, hingga kini pun jasa-jasa mereka tak pernah tergantikan. Sepintar apa pun seseorang, baik ia seorang pejabat pemerintahan maupun orang yang berhasil di sektor privat, pastilah ia pernah menjadi seorang murid.

Advertisement Begitu banyak peran guru. Selain menjadi pengajar yang menyampaikan pengetahuan, mereka juga menjadi pendidik yang perlu menanamkan nilai-nilai melalui pembiasaan positif dan keteladanan. Guru juga berperan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para peserta didik. Apalagi, ketika membahas peran guru di era yang serba canggih saat ini. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, perannya juga berkembang menjadi fasilitator pembelajaran dan pengembangan potensi para peserta didik yang berbeda-beda.

Dalam narasi populer Jepang, setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom pada Perang Dunia II, Kaisar Hirohito menanyakan berapa banyak guru yang tersisa alih-alih tentara yang gugur. Saat itu tersisa sekitar 45 ribu guru dan Kaisar Hirohito mengatakan bahwa untuk mengejar ketertinggalan dari Amerika, Jepang harus banyak belajar. Setelah peristiwa itu, Jepang yang diprediksi baru bisa bangkit setelah 50 tahun dapat pulih dalam waktu 20 tahun. Kisah tersebut mengisyaratkan bahwa peran guru memiliki arti penting bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan rekonstruksi narasi yang merendahkan martabat guru seperti “Pahlawan tanpa Tanda Jasa” menjadi “Pahlawan dengan Jutaan Jasa.”

Tanggung Jawab yang Besar

Hal yang melekat pada para guru adalah tanggung jawabnya yang begitu besar. Tanggung jawab guru tidak hanya mencakup ranah administratif, tetapi juga tanggung jawab moral yang tidak bisa dipisahkan. Perannya dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya diwujudkan melalui pengajaran materi di dalam kelas, tetapi juga melalui tutur dan tingkah lakunya. Guru tidak hanya bertugas untuk mencerdaskan peserta didik dalam materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter mereka. Dan ini semua dibentuk melalui keteladanan.

Tentu sebelum berbicara jauh soal keteladanan, kita semua sudah bisa membayangkan bagaimana tanggung jawab administratif para guru. Perencanaan pembelajaran, pencatatan kehadiran dan penilaian siswa, serta pelaporan perkembangan belajar untuk mendukung kelancaran proses pendidikan merupakan bagian rutin dari pekerjaan mereka. Pekerjaan ini juga menuntut kesabaran para guru dalam menghadapi peserta didik yang beragam karakternya. Belum lagi tanggung jawab akan tuntutan untuk beradaptasi di setiap zaman. Tentu tak semudah membalikkan telapak tangan.