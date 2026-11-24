Oleh: Agus Manto.,S.S.I*

SEKOLAH kerap menggaungkan pendidikan karakter, kedisiplinan, dan pembentukan akhlak. Slogan-slogan itu terpampang di dinding dan disampaikan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh luput: apakah sekolah sudah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi setiap anak?

Sekolah seharusnya menjadi ruang bagi anak untuk belajar dan bertumbuh, bukan tempat mereka merasa takut, terancam, dipermalukan, atau mengalami kekerasan. Pendidikan karakter akan kehilangan makna apabila anak tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Advertisement Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang diberitakan televise nasional pada 7 Oktober 2026 mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari hingga September 2026, dengan 1.055 korban dan 174 pelaku. Kasus tersebut tersebar di 23 provinsi dan 74 kabupaten/kota. Data ini merupakan gambaran nasional, bukan angka khusus Kalimantan Barat. Meski demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan tidak bisa dianggap sepele.

Di Kalimantan Barat, sejumlah laporan daerah juga memperlihatkan bahwa perlindungan anak masih membutuhkan perhatian serius. Di Kabupaten Sintang, Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi, menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 71 kasus pada 2024, turun menjadi 60 kasus pada 2025, dan kembali turun menjadi 24 kasus pada 2026. Angka tersebut diberitakan pada Oktober 2026. Penurunan ini patut dicermati sebagai perkembangan positif, tetapi tidak boleh membuat kewaspadaan berkurang. Sebab, setiap kasus tetap berarti ada anak yang membutuhkan perlindungan dan penanganan.

Sementara itu, di Kabupaten Sekadau, pemberitaan radio milik pemerintah pada Juni 2026 menyebutkan adanya 14 kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga periode tersebut. Angka ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak membutuhkan perhatian keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Advertisement Di Kabupaten Kubu Raya, terdapat dua peristiwa yang patut menjadi perhatian. Pertama, kasus pelemparan bom molotov di SMP Negeri 3 Sungai Raya pada Februari 2026. Dalam penanganannya, aparat kepolisian mendalami kemungkinan adanya tekanan psikologis dan dugaan perundungan yang dialami siswa yang melakukan pelemparan. Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai satu-satunya penyebab peristiwa. Kedua, kasus seorang siswi kelas V Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Faturrahman di Kecamatan Sungai Ambawang pada Mei 2026. Siswi tersebut diduga dijerat lehernya menggunakan tali rafia oleh tiga teman sekelasnya setelah menolak permintaan bertukar kursi. Korban mengalami bekas jeratan di leher. Persoalan ini kemudian diselesaikan melalui mediasi yang melibatkan pihak sekolah, kepolisian, dan Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya. Ketiga anak yang diduga terlibat diberitakan menerima sanksi pemberhentian dari sekolah setelah diberi kesempatan menyelesaikan ujian akhir.

Kedua peristiwa tersebut memiliki konteks dan proses penanganan berbeda. Namun, keduanya menunjukkan bahwa tindakan yang mengancam keselamatan anak tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa. Perundungan dan kekerasan dapat meninggalkan dampak fisik maupun psikologis yang tidak selalu terlihat.

Tanggung jawab menjaga keamanan anak tidak hanya berada di tangan sekolah. Perlindungan perlu dimulai dari diri sendiri, diperkuat melalui pola asuh orang tua di rumah, pengawasan penggunaan teknologi, serta keterlibatan aktif guru dalam menangani tindakan perundungan. Setiap anak perlu memahami batasan dirinya dan berani bersikap asertif ketika menghadapi tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Sikap asertif tersebut dapat ditunjukkan melalui penolakan, baik dengan kalimat maupun sikap atau bahasa tubuh. Anak perlu mengetahui bahwa mereka berhak berkata tidak, menjauh dari situasi yang mengancam, dan meminta bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya.

Di rumah, orang tua berperan membangun pola asuh yang membuat anak merasa aman untuk bercerita, sekaligus mendampingi dan mengawasi penggunaan teknologi. Pengawasan ini bukan semata-mata membatasi akses, melainkan juga membantu anak memahami risiko interaksi di ruang digital, termasuk perundungan melalui media sosial dan aplikasi percakapan.