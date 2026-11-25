Oleh: Muhamad Falah Rahmatika*

DI tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, batas geografis seolah tidak lagi menjadi penghalang bagi manusia untuk saling berinteraksi. Melalui media sosial, seseorang dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia, mengenal kebudayaan asing, hingga menyerap berbagai istilah dan gaya hidup baru. Fenomena ini membawa banyak manfaat, terutama dalam memperluas wawasan dan pengetahuan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan kebudayaan yang patut diperhatikan: semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda.

Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, kini semakin sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Istilah seperti selfie, deadline, overthinking, dan healing telah menjadi bagian dari kosakata yang akrab digunakan oleh para pelajar. Penggunaan istilah asing sebenarnya bukanlah sesuatu yang keliru. Akan tetapi, persoalan muncul ketika bahasa daerah justru semakin jarang digunakan, bahkan mulai dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Apabila keadaan ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin generasi muda akan semakin jauh dari bahasa ibu dan kebudayaan yang membentuk identitas mereka.

Advertisement Fenomena pergeseran bahasa ini tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Di sejumlah wilayah pedesaan dan lingkungan masyarakat tertentu, bahasa daerah masih digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, bahasa daerah masih menjadi sarana komunikasi utama dalam keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, di sebagian wilayah perkotaan, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing cenderung lebih dominan, terutama di kalangan anak muda. Tidak sedikit pula pelajar yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini dikenal sebagai campur kode.

Perubahan tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor. Salah satunya adalah berkurangnya pewarisan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing kepada anak sejak usia dini secara tidak langsung dapat mengurangi kesempatan anak untuk mengenal bahasa daerahnya. Padahal, keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seorang anak mempelajari bahasa dan mengenal kebudayaannya. Ketika bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam komunikasi keluarga, proses pewarisan antargenerasi pun berisiko terputus.

Selain itu, terdapat anggapan di sebagian kalangan generasi muda bahwa bahasa daerah kurang modern, terkesan kuno, bahkan dianggap kampungan. Anggapan tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap dan pandangan terhadap bahasa sendiri. Bahasa asing sering kali memperoleh prestise sosial yang lebih tinggi karena dianggap mencerminkan pendidikan, pergaulan luas, dan kemajuan zaman. Sebaliknya, bahasa daerah justru kurang memperoleh ruang dan penghargaan. Padahal, tinggi rendahnya nilai suatu bahasa tidak semestinya diukur berdasarkan popularitas ataupun gengsi sosial penggunanya.

Advertisement Dominasi media digital juga turut mempercepat proses pergeseran tersebut. Konten hiburan, permainan daring, film, musik, hingga berbagai platform media sosial lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Akibatnya, generasi muda semakin terbiasa mengonsumsi informasi dalam bahasa yang dominan, sementara bahasa daerah semakin jarang ditemukan dalam ruang digital. Jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian, perkembangan teknologi yang seharusnya menjadi sarana penyebaran kebudayaan justru berpotensi mempersempit ruang hidup bahasa daerah.

Persoalan ini bukan sekadar mengenai perubahan kebiasaan berbicara, melainkan juga menyangkut keberlangsungan identitas budaya. Bahasa daerah merupakan bagian dari identitas sosial yang mengandung sejarah, nilai, tradisi, serta pengetahuan lokal suatu masyarakat. Di dalamnya terdapat ungkapan, peribahasa, cerita rakyat, petuah leluhur, dan berbagai bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika sebuah bahasa kehilangan penuturnya, masyarakat tidak hanya kehilangan alat komunikasi, tetapi juga berisiko kehilangan sebagian pengetahuan dan cara pandang yang tersimpan di dalam bahasa tersebut.

Ancaman tersebut bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Berdasarkan kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2024, dari 718 bahasa daerah yang menjadi cakupan pendataan di Indonesia, terdapat 29 bahasa berstatus terancam punah, delapan berstatus kritis, dan lima telah dinyatakan punah. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan keberlangsungan bahasa daerah merupakan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius. Kepunahan bahasa tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses panjang ketika penuturnya semakin berkurang dan bahasa tersebut tidak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya.

Lantas, apakah upaya pelestarian bahasa daerah telah menjadi perhatian pemerintah? Sebenarnya, berbagai kebijakan dan program telah dilakukan. Salah satunya adalah program Revitalisasi Bahasa Daerah melalui Merdeka Belajar Episode ke-17 yang diluncurkan pada 2022. Program ini bertujuan meningkatkan penggunaan bahasa daerah melalui pendidikan berbasis sekolah maupun komunitas. Pelaksanaannya mencakup kegiatan menulis cerita, mendongeng, berpidato, berpantun, hingga berbagai kegiatan apresiasi bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa daerah tidak hanya dipelajari sebagai materi pelajaran, tetapi juga dihidupkan kembali melalui praktik kebudayaan.