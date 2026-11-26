Oleh: Dedi Suparjo*

SETIAP tanggal 25 November, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Guru Nasional sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para guru di negeri ini yang telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan. Peringatan ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial semata, melainkan momentum untuk mengenang perjuangan, dedikasi, dan pengorbanan guru dalam mencerdaskan kehidupan para calon generasi bangsa.

Guru merupakan sosok penting dalam perjalanan pembangunan suatu bangsa. Mereka bukan hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan di ruang kelas semata, akan tetapi juga berperan membentuk karakter, menanamkan nilai -nilai moral, serta membimbing generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka.

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Guru sebagai Pilar Kemajuan Bangsa

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, kemajuan teknologi, atau kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Dalam hal ini, guru memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pendidikan. Melalui proses pembelajaran, guru membuka wawasan, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ilmu pengetahuan yang diberikan guru menjadi bekal bagi generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa yang akan datang.

Advertisement Di tangan para guru, banyak lahir generasi yang kelak akan menjadi pemimpin umat dan bangsa, ilmuwan, tenaga kesehatan, pengusaha, aparatur negara, dan berbagai profesi lainnya. Dengan demikian, keberhasilan seorang guru tidak hanya terlihat dari nilai akademik peserta didiknya, akan tetapi juga dari bagaimana mereka tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Membangun Karakter dan Moral Generasi Muda

Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Kemajuan teknologi dan arus informasi disatu sisi memberikan banyak peluang dalam memudahkan untuk akses informasi apa saja, akan tetapi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran berita bohong atau yang sering disebut hoaks yang belum tentu benar adanya, perundungan, menurunnya etika dalam pergaulan, serta berbagai pengaruh negatif lainnya. Oleh karena itu, peran guru tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik semata.

Guru juga harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai integritas kejujuran, kedisiplinan, toleransi, tanggung jawab, kepedulian, dan semangat gotong royong dalam aktivitas keseharian peserta didik. Pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi bangsa yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial. Sebab, kecerdasan tanpa moral akhlak yang baik tentunya akan dapat menjadi persoalan bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Ketika mereka nanti terjun di Tengah-tengah masyarakat.