Oleh: Lasarus Jehamat*

SETIAP 25 November, Indonesia mendadak sangat pandai berterima kasih. Bunga diserahkan. Puisi dibacakan. Foto guru dipasang bersama kalimat tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Keesokan harinya, bunga layu, spanduk diturunkan, dan guru kembali berhadapan dengan kelas yang atapnya bocor, administrasi yang tidak selesai, serta tagihan rumah tangga yang tidak mengenal Hari Guru. Kita memang punya bakat istimewa. Menghormati guru dalam upacara, lalu menyerahkan nasibnya kepada ketidakpastian.

Padahal, peradaban tidak lahir dari gedung megah, jalan tol, atau deretan angka pertumbuhan ekonomi. Semua itu penting, tetapi hanya manusia terdidik yang sanggup mengubahnya menjadi kehidupan yang lebih beradab. Mesin dapat mempercepat pekerjaan. Teknologi dapat memperluas pengetahuan. Namun kemampuan mempertanyakan kebenaran, menghargai sesama, dan menolak ketidakadilan mesti dipelajari. Di sanalah guru bekerja. Bukan sekadar memindahkan isi buku ke kepala murid, melainkan menolong anak memahami dunia dan menemukan tempatnya di dalamnya.

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Watak Negara

Advertisement Karena itu, membicarakan nasib guru sesungguhnya membicarakan watak negara. Apakah pendidikan ditempatkan sebagai fondasi kehidupan bersama atau hanya menjadi urusan belanja tahunan? Apakah guru dipandang sebagai pekerja intelektual yang merawat akal publik atau pelaksana petunjuk teknis yang setiap saat harus membuktikan dirinya melalui laporan? Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada perlombaan mencari slogan paling indah menjelang peringatan tahunan.

Pemerintah tentu tidak diam. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan pada 19 November 2026 bahwa anggaran tunjangan guru mencapai sekitar Rp90 triliun. Lebih dari 2,8 juta guru, atau sekitar 93 persen dalam cakupan pelaporan kementerian, telah tersertifikasi. Sebanyak 61.777 guru difasilitasi meningkatkan kualifikasi akademiknya. Angka itu patut dicatat sebagai kemajuan. Kritik yang menutup mata terhadap perbaikan hanya akan berubah menjadi keluhan tanpa ukuran.

Akan tetapi, kebijakan pendidikan tidak boleh berhenti pada kesibukan menghitung penerima. Kementerian yang sama menyebut 173.323 guru non-ASN di sekolah negeri memerlukan perpanjangan penugasan pada 2027 dengan persyaratan tertentu. Artinya, pekerjaan mengajar tetap dibutuhkan, sedangkan kepastian status sebagian pengajarnya masih harus dinegosiasikan melalui prosedur administratif. Negara membutuhkan ketekunan mereka setiap hari, tetapi menawarkan kepastian dalam hitungan masa kontrak. Di sinilah ironi menemukan meja kerjanya.

Pada 2025 pemerintah menyatakan insentif guru honorer sebesar Rp300.000 per bulan, lalu mengumumkan kenaikan menjadi Rp400.000 untuk 2026. Tentu ini bukan keseluruhan pendapatan semua guru honorer. Namun besaran insentif tersebut mengundang pertanyaan yang tidak selesai dengan tepuk tangan. Bagaimana negara berharap seseorang mengajar dengan pikiran tenang apabila penghargaan finansial, kepastian kerja, dan kesempatan berkembang belum dirasakan merata? Pengabdian bukan alasan untuk membiarkan seseorang terus hidup dalam kerentanan.