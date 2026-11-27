Oleh: H. Rasmidi, S.E., M.M.*

Pulau Kalimantan merupakan wilayah yang kurang tersentuh, sulit dijangkau, dan belum terdokumentasi dalam peta modern bangsa kolonial, seperti Inggris atau Belanda. Hingga pertengahan abad ke-19, wilayah pedalamannya masih rapat dan sulit ditembus.

Bagi pemerintah kolonial, bagian pedalaman Pulau Kalimantan menyimpan misteri besar. Hutan hujan tropis yang lebat, jaringan sungai yang rumit, serta resistensi atau kemandirian suku-suku lokal, seperti masyarakat Dayak.

Advertisement Kondisi alam tersebut membuat Kalimantan mendapat julukan terra incognita, atau tanah yang belum dikenal atau belum terpetakan.

Kondisi Kalimantan sangat spesifik. Berasal dari tanah tua dan proses pelapukan selama jutaan tahun, tanah Kalimantan menjadi rahim bagi berbagai macam bahan tambang, seperti emas, bauksit, batu bara, nikel, dan mineral mulia lainnya.

Namun, semua bahan tambang itu tentu harus diperlakukan dengan baik agar bisa menciptakan kemakmuran bersama, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Advertisement Lalu, bagaimana cara agar masyarakat bisa turut menikmati hasil tambang untuk kemakmuran bersama?

Peraih Hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2024, Daron Acemoglu dan James A. Robinson, dalam bukunya berjudul "Mengapa Negara Gagal" menulis, salah satu kesamaan dari perubahan mendasar di berbagai negara, seperti Inggris, Prancis, Amerika Utara, Botswana, dan lainnya, adalah keberhasilan bangsa-bangsa itu dalam memberdayakan berbagai elemen dan kelompok masyarakat yang sangat majemuk.

Semangat pluralisme yang menjadi tonggak politik inklusif mensyaratkan kekuasaan politik dibagi secara merata kepada seluruh pemangku kepentingan. Pijakan awal dari semua perubahan itu diawali dengan proses pemberdayaan masyarakat.

Saat ini, kita bisa melihat bagaimana institusi bisnis tambang sudah masuk ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Ketapang dan Sanggau, misalnya. Aktivitas pertambangan dengan berbagai dinamikanya telah akrab dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.