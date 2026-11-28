Oleh: Syafaruddin Daeng Usman*

Innalillahi Waina Ilaihirajiun ... Insan pers Kalimantan Barat kembali berduka. Propinsi ini pun kehilangan seorang tokoh. Sosok yang santun dan bersahaja.

Menjelang dua minggu kedepan usianya 85 tahun, Drs H Tabrani Hadi, Jumat 27 Nopember pukul 19.44 WIB kemarin berpulang ke rahmatullah.

Tokoh berlatar belakang aparatur sipil negara ini dikenal santun, luwes dan hemat kata bila bicara. Meski bukan sebagai praktisi wartawan, tapi tangan dingin Pak Tab, sapaan akrabnya, mengantarkan sebuah media besar pertama di Kalimantan Barat.

Advertisement Lahir di Lahat Sumatera Selatan, 10 Desember 1941, ayahnya Daeng Abdulhadi, adalah seorang praktisi pendidik hingga akhir hayatnya. Ibunya seorang perempuan kelahiran Lahat, seorang wong kito.

H Tabrani Hadi (kanan), Pak Tab meninggal dunia, Nies Alantas, tokoh pers Kalimantan Barat, Pontianak Post, wartawan penjaga kebenaran.

Karir alumni UGM Jogjakarta Jurusan Hubungan Internasional tahun 1965, ini berawal sebagai PNS kantor gubernur Kalimantan Barat tahun 1966. Selama sembilan tahun, 1980-89, Pak Tab menjabat Direktur APDN.

Advertisement Menikah dengan seorang gadis asal Landak Ngabang, Hj Nyemas Dharmawatu, yang sudah lebih dulu berpulang pada tahun 2017. Pasangan abadi ini dikaruniai tiga anak, Fariz, Florina dan Katiana.

Almarhum Pak Tab adalah salah seorang penggagas berdirinya surat kabar harian pagi Akçaya tahun 1973. Kini koran tersebut, sejak tahun 2002 resmi sebagai Pontianak Post.

Selepas menjabat Direktur APDN, Pak Tab menjabat Asisten Administrasi Sekda Kalbar tahun 1989-1999, selama 10 tahun. Sebelum purnabakti tahun 2001, sejak tahun 1999 menjabat sebagai Kepala BKPMD Kalimantan Barat.

Dalam perjalanan amal dan ilmu pengetahuannya, ikut memprakarsai berdirinya Fisipol atau Fisip Untan. Dan tidak dilupakan, Almarhum adalah sosok pendidik yang bersahaja yang menginisiasi program tugas belajar bagi sekitar 1.000 PNS alumni APDN.

Alhamdulillah, semasa hidupnya Almarhum meminta saya secara khusus untuk menuliskan buku biografi untuknya. Rekam jejak pengabdian dan napak tilas kehidupannya pun saya kemas dalam untaian kata dan barisan kalimat. Dan buku itupun dipersembahkan sebagai kado istimewa saat Pak Tab genap berusia 80 tahun, sekitar empat tahun lalu.