Oleh: Nies Alantas*

Kabar itu datang tiba-tiba. Saya tersentak, lalu diam. Tidak ada kata yang langsung keluar, hanya doa yang pelan-pelan saya ucapkan dalam hati: Innalillahi wainnailaihi rojiun. Orangtua kami, Pak Tabrani Hadi, telah berpulang.

Kabar itu saya terima dari seorang teman, seangkatan saya di Pontianak Post dulu. Bahwa seorang tokoh Kalbar, tokoh media dan tokoh birokrasi, sudah sampai waktunya. Menghadap Allah SWT, Jum'at malam di Pontianak.

Advertisement Sayangnya saya baru tiba di kampung halaman di Sambas. Mau pulang ke Pontianak lagi, tiga agenda sudah menunggu. Tak bisa saya wakilkan sama sekali. Makanya saya hanya kirim doa.

Sosok pak Tab--begitu kami biasa memanggilnya--patut diteladani. Intelektual. Idealisme. Dan selalu mengedepankan aturan, ketimbang kebijakan yang karena pressure kedekatan.

Orangnya tak banyak bunyi. Tertawa terbahak-bahak pun tak pernah saya temukan. Kecuali hanya lewat senyum tipisnya.

Senyum tipis itulah yang paling saya ingat. Senyum yang tidak pernah berlebihan, tapi selalu cukup untuk membuat orang yang di depannya merasa dihargai. Senyum seorang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan, yang sudah tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapa pun.

Advertisement Pak Tab bukan tipe orang yang suka tampil. Di saat banyak orang berebut panggung, berebut mikrofon, berebut disebut tokoh, beliau justru memilih diam di belakang. Tapi diamnya bukan diam yang kosong. Diamnya adalah diam yang bekerja. Diam yang berpikir. Diam yang mengamati dengan tajam, lalu sekali bicara, semua orang diam mendengarkan.

Di Pontianak Post, kami belajar banyak dari beliau. Belajar bahwa wartawan itu bukan tukang sensasi. Wartawan itu penjaga akal sehat. Bahwa tulisan itu bukan untuk menyenangkan penguasa, bukan untuk menakut-nakuti lawan, tapi untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang bermartabat.

Beliau selalu bilang, dengan nada yang pelan tapi menusuk, "Kalau aturan sudah dilanggar demi kedekatan, itu awal dari rusaknya sebuah negeri." Kalimat itu sederhana, tapi sampai hari ini masih terngiang di telinga saya.

Iya, kalimat itu pak Tab pesankan kepada saya saat saya pamit untuk menekuni dunia baru. Dunia politik.