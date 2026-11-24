PONTIANAK POST - Pembalap MotoGP Marc Marquez mengaku tersanjung setelah aktor Hollywood asal Inggris, Christian Bale, menjulukinya sebagai salah satu "dewa balap motor". Bale menyandingkan Marquez dengan dua legenda balap dunia lainnya, Valentino Rossi dan Giacomo Agostini.

Kekaguman itu disampaikan aktor berusia 52 tahun tersebut saat mengapresiasi pencapaian para pembalap top di lintasan balap motor.

Advertisement “Mari kita sebut Valentino Rossi, Giacomo Agostini, serta Marc Marquez. Mereka semua adalah (pembalap) MotoGP, pembalap motor, sosok dewa di atas sepeda motor,” ujar pemeran Batman dalam The Dark Knight Trilogy ini, seperti dikutip dari Crash.

Menanggapi pujian tersebut, Marquez merasa bangga karena sosok besar dari industri perfilman dunia mengenal kiprahnya. Menurutnya, perhatian dari figur publik papan atas merupakan bentuk pengakuan tersendiri, terlebih disampaikan secara positif.

“Tentu saja, ketika tokoh-tokoh besar dunia menyebut nama Anda, entah itu dalam konteks yang baik maupun buruk, itu berarti mereka mengenal Anda. Apalagi dia menyampaikan dalam konteks yang baik, itu tentu lebih menyenangkan,” kata Marquez.