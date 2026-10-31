Dukung GMD Karimunting, PLN Hadirkan Layanan Kelistrikan Terbaik

PONTIANAK POST – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat turut menyukseskan pelaksanaan Gema Membangun Desa (GMD) 2026 di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Jumat (30/10). Selain memastikan keandalan pasokan listrik selama kegiatan, PLN juga menghadirkan sejumlah program sosial dan pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan yang dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, BUMN, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendekatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan potensi ekonomi desa.

Untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, PLN UP3 Singkawang melalui ULP Sungai Duri telah melakukan persiapan dan pengamanan sistem kelistrikan sejak Senin (26/10).

Advertisement Belasan personel disiagakan pada sejumlah titik strategis di bawah koordinasi Manager ULP Sungai Duri Teguh Arif, mulai dari Kantor Camat Sungai Raya Kepulauan, Kantor Desa Karimunting, Masjid Mujahidin, hingga pusat kegiatan di Lapangan Gamora Karimunting.

PLN juga menyiapkan peralatan pendukung sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan sehingga kebutuhan listrik selama kegiatan dapat terpenuhi dengan baik.

Manager PLN UP3 Singkawang Made Hary Palguna mengatakan kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah dan masyarakat.

Advertisement “Personel telah melakukan persiapan dan pengamanan kelistrikan secara optimal. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan dukungan pasokan listrik yang andal,” ujar Made.

Camat Sungai Raya Kepulauan Usman Yahya mengapresiasi dukungan PLN dalam menyukseskan GMD sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

“Sinergi bersama PLN sangat membantu, tidak hanya dalam memastikan kelistrikan selama kegiatan, tetapi juga melalui berbagai program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat untuk mendukung kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Usman.