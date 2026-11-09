Beli Rumah Bekas, Cek Listrik Dulu Biar Tak Menyesal!

PONTIANAK POST – Memiliki rumah sendiri tentu menjadi impian banyak keluarga. Apalagi jika berhasil menemukan rumah bekas dengan lokasi strategis, harga terjangkau, dan kondisi bangunan yang masih bagus. Namun, di balik rasa senang memiliki hunian baru, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian calon pembeli, yakni kondisi kelistrikan rumah.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membeli rumah bekas tanpa memastikan kondisi listriknya terlebih dahulu. Pasalnya, masalah kelistrikan yang ditinggalkan penghuni sebelumnya bisa saja baru diketahui setelah rumah berpindah tangan.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, mengatakan bahwa memeriksa kondisi listrik sebelum membeli rumah sama pentingnya dengan mengecek kondisi bangunan maupun kelengkapan surat kepemilikan.

Advertisement “Kalau mau membeli rumah bekas, biasanya kita teliti melihat kondisi atap, dinding, lantai, sampai saluran airnya. Nah, listriknya juga jangan sampai terlewat. Kita tentu ingin rumah yang dibeli bisa langsung ditempati dengan nyaman, tanpa harus menghadapi persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” ujar Mukhlis.

Menurutnya, calon pembeli belum tentu mengetahui riwayat penggunaan listrik oleh pemilik rumah sebelumnya. Bisa saja terdapat tunggakan tagihan, kerusakan pada kWh meter, atau perubahan sambungan listrik yang tidak sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena PLN secara berkala melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yakni pemeriksaan untuk memastikan penggunaan listrik pelanggan sesuai aturan serta menjaga keamanan dan ketertiban pemakaian listrik.

Advertisement “Bayangkan, kita sudah senang mendapatkan rumah baru, tetapi ternyata setelah ditempati ditemukan masalah pada meteran listrik yang sebelumnya tidak kita ketahui. Tentu situasi seperti ini tidak diinginkan siapa pun. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli rumah,” jelasnya.

Mukhlis mengimbau calon pembeli melakukan beberapa langkah sederhana, mulai dari meminta informasi ID pelanggan dan memastikan tidak ada tunggakan listrik, memeriksa kondisi kWh meter beserta segelnya, hingga memastikan sambungan listrik yang digunakan merupakan sambungan resmi PLN.

Selain itu, kondisi instalasi listrik di dalam rumah juga perlu diperhatikan, termasuk kabel dan stopkontak, demi keselamatan seluruh anggota keluarga. Apabila ditemukan hal yang mencurigakan, masyarakat sebaiknya tidak melakukan perbaikan sendiri, melainkan menghubungi PLN untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tidak perlu sungkan bertanya kepada pemilik rumah sebelumnya atau menghubungi PLN jika ada yang diragukan. Lebih baik memastikan sejak awal daripada menyesal di kemudian hari. Kami ingin masyarakat bisa menikmati rumah barunya dengan perasaan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap masalah kelistrikan,” tambah Mukhlis.