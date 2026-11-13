Ingin Christmas Cactus Berbunga Indah? Perhatikan 5 Kebutuhan Penting Tanaman Ini

PONTIANAK POST - Kaktus Natal atau Christmas Cactus dikenal sebagai tanaman hias dengan bunga yang menarik dan bentuk daun beruas-ruas.

Tanaman ini bisa menjadi pilihan untuk mempercantik ruangan sekaligus menambah koleksi tanaman indoor di rumah.

Namun, mendapatkan tanaman yang tumbuh sehat dan menghasilkan bunga membutuhkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

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Tidak cukup hanya menyiram secara rutin. Kaktus Natal juga membutuhkan pencahayaan yang tepat, suhu stabil, nutrisi seimbang, dan kelembapan udara yang terjaga.

Dilansir dari Balcony Garden Web, berikut lima kebutuhan penting yang perlu diperhatikan agar kaktus Natal tumbuh optimal.

Advertisement 1. Cahaya terang tidak langsung untuk menjaga pertumbuhan

Pencahayaan menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan kaktus Natal.

Tanaman ini menyukai tempat dengan cahaya terang tidak langsung. Sinar matahari pagi yang lembut masih dapat diterima, tetapi paparan matahari siang yang terlalu kuat sebaiknya dihindari.

Salah satu lokasi yang direkomendasikan adalah dekat jendela yang menghadap ke timur.

Selain intensitas cahaya, kestabilan lokasi juga perlu diperhatikan. Terlalu sering memindahkan tanaman dapat membuatnya mengalami stres, terutama ketika baru dibawa pulang.

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2. Kelembapan tanah harus terjaga

Kaktus Natal membutuhkan media tanam yang memiliki kelembapan cukup, tetapi tidak boleh terus-menerus basah.