Christmas Cactus Berbunga Ungu hingga Dua Warna, Ini Varietas Menariknya

PONTIANAK POST - Tidak semua tanaman hias berbunga memiliki pilihan warna yang beragam.

Christmas Cactus atau Kaktus Natal menjadi salah satu tanaman yang menarik karena menawarkan berbagai warna bunga, termasuk beberapa pilihan yang terlihat tidak biasa.

Selain merah dan putih, tanaman ini juga memiliki bunga berwarna ungu, oranye, serta kombinasi dua warna dalam satu kelopak.

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Pilihan tersebut bisa menjadi alternatif bagi pencinta tanaman hias yang ingin menghadirkan koleksi berbeda dari biasanya.

Menurut Balcony Garden Web, terdapat tiga variasi warna kaktus Natal yang menarik perhatian karena karakter tampilannya yang khas.

Advertisement 1. Kaktus Natal ungu dengan kesan elegan

Kaktus Natal berbunga ungu termasuk pilihan yang lebih jarang ditemukan.

Warna ini memberikan kesan elegan sekaligus menciptakan tampilan berbeda dibandingkan bunga merah atau merah muda yang lebih umum dijumpai. Salah satu varietas yang bisa menjadi pilihan adalah 'Dark Eva'.

Varietas tersebut memiliki bunga bernuansa lavender gelap hingga ungu violet. Karakter warnanya cocok untuk ruangan bergaya modern maupun interior dengan suasana lebih dramatis.

Untuk memperkuat tampilannya, bunga ungu dapat dipadukan dengan pot berbahan atau berwarna metalik.

Kombinasi tersebut memberikan kontras visual yang menarik, termasuk ketika ditempatkan dengan latar dekorasi bernuansa putih.