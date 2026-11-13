Warna Christmas Cactus Ini Bisa Mempercantik Dekorasi Interior Rumah

PONTIANAK POST - Menghadirkan tanaman hias di dalam rumah menjadi salah satu cara untuk membuat suasana ruangan terasa lebih menarik.

Apalagi jika tanaman tersebut memiliki bunga dengan warna yang beragam seperti Christmas Cactus atau kaktus Natal.

Kaktus Natal atau Christmas cactus tidak hanya dikenal karena bunganya yang menarik, tetapi juga karena pilihan warnanya yang dapat disesuaikan dengan karakter dekorasi rumah.

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Mulai dari merah yang mencolok hingga putih yang lembut, setiap warna memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan, ada pula pilihan ungu, oranye, dan bunga dengan kombinasi dua warna.

Jika ingin menjadikan kaktus Natal sebagai bagian dari dekorasi rumah, pemilihan warna bunga bisa disesuaikan dengan suasana interior yang diinginkan.

Advertisement 1. Merah untuk dekorasi yang meriah

Bunga kaktus Natal berwarna merah cocok untuk menghadirkan suasana perayaan yang lebih kuat. Warna ini dikenal sebagai salah satu pilihan paling ikonik karena identik dengan nuansa Natal.

Varietas 'Red Aspen' menjadi salah satu contoh kaktus Natal yang memiliki kelopak merah bergelombang.

Ketika dipadukan dengan bagian daun berwarna hijau, bunga tersebut menghasilkan kontras yang membuat tanaman terlihat menonjol.

Pilihan ini cocok bagi yang ingin menjadikan tanaman sebagai salah satu pusat perhatian dalam dekorasi ruangan.

2. Putih untuk interior minimalis

Jika menyukai dekorasi sederhana, kaktus Natal berbunga putih dapat menjadi pilihan.