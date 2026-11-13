Batang Christmas Cactus Berubah Ungu? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

PONTIANAK POST - Perubahan warna pada tanaman hias terkadang membuat pemiliknya khawatir. Salah satunya ketika batang kaktus Natal yang semula hijau mulai terlihat keunguan.

Kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan adanya penyakit. Pada kaktus Natal, perubahan warna menjadi ungu dapat terjadi sebagai respons tanaman terhadap paparan sinar matahari yang terlalu kuat.

Tanaman yang secara alami tumbuh di bawah naungan pepohonan hutan membutuhkan pencahayaan yang berbeda dari tanaman kaktus gurun.

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Karena itu, memahami kebutuhan cahaya dan memilih lokasi penempatan yang tepat menjadi bagian penting dalam perawatan kaktus Natal.

Mengutip Balcony Garden Web, berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai perubahan warna dan penempatan tanaman ini.

Advertisement Mengapa batang kaktus Natal berubah ungu?

Kaktus Natal menyukai pencahayaan terang tidak langsung. Namun, ketika terlalu sering terkena sinar matahari langsung yang intens, batang dan ruas daunnya dapat berubah menjadi ungu.

Perubahan tersebut berkaitan dengan produksi pigmen antosianin. Pigmen ini memberikan warna merah, ungu, hingga kebiruan pada sejumlah bagian tumbuhan.

Pada kaktus Natal, produksi antosianin meningkat sebagai respons terhadap tekanan lingkungan, termasuk paparan sinar ultraviolet.

Antosianin juga memiliki fungsi perlindungan karena membantu mengurangi dampak buruk radiasi ultraviolet terhadap tanaman.

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Meski demikian, perubahan warna menjadi ungu dapat menjadi petunjuk bahwa kaktus Natal menerima cahaya matahari langsung terlalu kuat.