Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ragam

Christmas Cactus Bisa Berbunga di Luar Desember, Begini Cara Merangsangnya

C
Penulis: Chairunnisya
Kaktus Natal memiliki enam variasi warna bunga, mulai merah, putih, merah muda, ungu, oranye hingga kombinasi dua warna. (BALCONY GARDEN WEB)
Kaktus Natal memiliki enam variasi warna bunga, mulai merah, putih, merah muda, ungu, oranye hingga kombinasi dua warna. (BALCONYGARDENWEB)

Advertisement

PONTIANAK POST - Christmas cactus atau kaktus natal identik dengan tanaman hias yang menghasilkan bunga menjelang perayaan akhir tahun.

Namun, waktu berbunga tanaman ini ternyata tidak harus selalu bertepatan dengan bulan Desember.

Pemilik tanaman dapat mengatur kondisi pencahayaan untuk membantu merangsang pembentukan kuncup bunga. Salah satu caranya adalah memberikan periode gelap yang lebih panjang setiap hari.

Advertisement

Baca Juga: Batang Christmas Cactus Berubah Ungu? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Kaktus Natal termasuk tanaman berhari pendek atau short-day plant. Artinya, durasi terang dan gelap yang diterima tanaman berperan penting dalam proses pembungaan.

Mengutip Balcony Garden Web, pengaturan periode istirahat dapat membantu tanaman mempersiapkan diri menghasilkan bunga, bahkan di luar musim Natal.

Advertisement

Kaktus Natal membutuhkan periode istirahat

Salah satu alasan kaktus Natal tidak kunjung berbunga adalah belum terpenuhinya kebutuhan periode gelap yang cukup.

Baca Juga: Christmas Cactus Bisa Hidup Puluhan Tahun, Ini 10 Fakta Menarik Lainnya

Tanaman ini membutuhkan masa istirahat untuk mempersiapkan pembentukan kuncup bunga.

Pada periode tersebut, kaktus Natal seolah mendapatkan sinyal bahwa kondisi musim telah berubah. Respons ini membantu merangsang proses pembungaan.

Karena termasuk tanaman berhari pendek, kaktus Natal membutuhkan durasi gelap yang lebih panjang dibandingkan periode terang.

Baca Juga: Jangan Abaikan! Ini 7 Kesalahan Merawat Christmas Cactus yang Menghambat Pertumbuhan

Berikan waktu gelap selama 12–14 jam

Salah satu cara merangsang pembungaan adalah mengurangi durasi pencahayaan yang diterima tanaman setiap hari.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Hoya Carnosa, Tanaman Hias Berdaun Mengilap yang Bisa Tumbuh di Dalam Rumah

Hoya Carnosa, Tanaman Hias Berdaun Mengilap yang Bisa Tumbuh di Dalam Rumah

Hoya carnosa cocok menjadi tanaman hias dalam ruangan. Kenali kebutuhan cahaya, media tanam, penyiraman, dan suhu yang sesuai.

Populer Jadi Tanaman Hias, Apakah Snake Plant Beracun dan Bahaya Bagi Anjing?

Populer Jadi Tanaman Hias, Apakah Snake Plant Beracun dan Bahaya Bagi Anjing?

Hati-hati racun saponin pada lidah mertua yang picu muntah dan diare pada anjing. Simak penanganan tepat serta tanaman penggantiannya!

Philodendron Brandi, Tanaman Hias dengan Daun Hijau Keperakan

Philodendron Brandi, Tanaman Hias dengan Daun Hijau Keperakan

Philodendron Brandi memiliki daun hijau keperakan dan dapat tumbuh merambat dengan perawatan cahaya, air, tanah, dan suhu tepat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer