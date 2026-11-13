Christmas Cactus Bisa Berbunga di Luar Desember, Begini Cara Merangsangnya

PONTIANAK POST - Christmas cactus atau kaktus natal identik dengan tanaman hias yang menghasilkan bunga menjelang perayaan akhir tahun.

Namun, waktu berbunga tanaman ini ternyata tidak harus selalu bertepatan dengan bulan Desember.

Pemilik tanaman dapat mengatur kondisi pencahayaan untuk membantu merangsang pembentukan kuncup bunga. Salah satu caranya adalah memberikan periode gelap yang lebih panjang setiap hari.

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Kaktus Natal termasuk tanaman berhari pendek atau short-day plant. Artinya, durasi terang dan gelap yang diterima tanaman berperan penting dalam proses pembungaan.

Mengutip Balcony Garden Web, pengaturan periode istirahat dapat membantu tanaman mempersiapkan diri menghasilkan bunga, bahkan di luar musim Natal.

Advertisement Kaktus Natal membutuhkan periode istirahat

Salah satu alasan kaktus Natal tidak kunjung berbunga adalah belum terpenuhinya kebutuhan periode gelap yang cukup.

Tanaman ini membutuhkan masa istirahat untuk mempersiapkan pembentukan kuncup bunga.

Pada periode tersebut, kaktus Natal seolah mendapatkan sinyal bahwa kondisi musim telah berubah. Respons ini membantu merangsang proses pembungaan.

Karena termasuk tanaman berhari pendek, kaktus Natal membutuhkan durasi gelap yang lebih panjang dibandingkan periode terang.

Berikan waktu gelap selama 12–14 jam

Salah satu cara merangsang pembungaan adalah mengurangi durasi pencahayaan yang diterima tanaman setiap hari.