Delapan Penyebab Kuncup Christmas Cactus Rontok Sebelum Mekar, Ini Cara Mengatasinya

PONTIANAK POST - Melihat kuncup bunga mulai tumbuh menjadi salah satu momen yang dinantikan pemilik kaktus Natal.

Namun, harapan untuk menikmati bunga yang mekar bisa terganggu ketika kuncup justru berguguran sebelum berkembang. Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan kekurangan pupuk.

Ada sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi pembentukan dan ketahanan kuncup, mulai dari perubahan tempat, pola penyiraman, pencahayaan, hingga serangan hama.

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Christmas Cactus atau tanaman kaktus Natal (Schlumbergera) termasuk tanaman hias yang sensitif terhadap perubahan lingkungan.

Karena itu, perawatan yang konsisten diperlukan, terutama ketika tanaman memasuki periode pembentukan kuncup dan berbunga.

Advertisement Dilansir dari Balcony Garden Web, berikut delapan penyebab kuncup kaktus Natal rontok yang perlu diperhatikan.

1. Perubahan Lingkungan secara Mendadak

Memindahkan kaktus Natal ke tempat baru ketika sedang berbunga dapat memicu kerontokan kuncup. Perubahan kondisi cahaya dan suhu di lokasi baru bisa membuat tanaman mengalami tekanan.

Jika tanaman baru saja dipindahkan dan kuncup mulai berguguran, pertimbangkan untuk mengembalikannya ke lokasi sebelumnya.

Jika ingin mempertahankan posisi baru, berikan waktu agar tanaman beradaptasi secara bertahap. Hindari mengubah rutinitas perawatan lainnya secara bersamaan.

2. Penyiraman Tidak Teratur

Pola penyiraman yang berubah-ubah juga dapat membuat kuncup mudah rontok.