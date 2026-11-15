Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ragam

Delapan Penyebab Kuncup Christmas Cactus Rontok Sebelum Mekar, Ini Cara Mengatasinya

C
Penulis: Chairunnisya
Kuncup bunga kaktus Natal dapat rontok sebelum mekar akibat perubahan lingkungan dan perawatan yang kurang tepat. (BALCONYGARDENWEB)
Kuncup bunga kaktus Natal dapat rontok sebelum mekar akibat perubahan lingkungan dan perawatan yang kurang tepat. (BALCONYGARDENWEB)

Advertisement

PONTIANAK POST - Melihat kuncup bunga mulai tumbuh menjadi salah satu momen yang dinantikan pemilik kaktus Natal.

Namun, harapan untuk menikmati bunga yang mekar bisa terganggu ketika kuncup justru berguguran sebelum berkembang. Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan kekurangan pupuk.

Ada sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi pembentukan dan ketahanan kuncup, mulai dari perubahan tempat, pola penyiraman, pencahayaan, hingga serangan hama.

Advertisement

Baca Juga: Christmas Cactus Bisa Berbunga di Luar Desember, Begini Cara Merangsangnya

Christmas Cactus atau tanaman kaktus Natal (Schlumbergera) termasuk tanaman hias yang sensitif terhadap perubahan lingkungan.

Karena itu, perawatan yang konsisten diperlukan, terutama ketika tanaman memasuki periode pembentukan kuncup dan berbunga.

Advertisement

Dilansir dari Balcony Garden Web, berikut delapan penyebab kuncup kaktus Natal rontok yang perlu diperhatikan.

Baca Juga: Batang Christmas Cactus Berubah Ungu? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

1. Perubahan Lingkungan secara Mendadak

Memindahkan kaktus Natal ke tempat baru ketika sedang berbunga dapat memicu kerontokan kuncup. Perubahan kondisi cahaya dan suhu di lokasi baru bisa membuat tanaman mengalami tekanan.

Jika tanaman baru saja dipindahkan dan kuncup mulai berguguran, pertimbangkan untuk mengembalikannya ke lokasi sebelumnya.

Jika ingin mempertahankan posisi baru, berikan waktu agar tanaman beradaptasi secara bertahap. Hindari mengubah rutinitas perawatan lainnya secara bersamaan.

Baca Juga: Christmas Cactus Bisa Hidup Puluhan Tahun, Ini 10 Fakta Menarik Lainnya

2. Penyiraman Tidak Teratur

Pola penyiraman yang berubah-ubah juga dapat membuat kuncup mudah rontok.

Advertisement
Editor : Chairunnisya
Bagikan:

Artikel Terkait

Christmas Cactus Bisa Berbunga di Luar Desember, Begini Cara Merangsangnya

Christmas Cactus Bisa Berbunga di Luar Desember, Begini Cara Merangsangnya

Kaktus Natal bisa dirangsang berbunga di luar Desember. Kenali cara mengatur pencahayaan dan masa istirahat tanaman.

Batang Christmas Cactus Berubah Ungu? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Batang Christmas Cactus Berubah Ungu? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Batang Christmas Cactus berubah ungu? Kenali penyebabnya akibat paparan matahari berlebihan dan cara memilih lokasi yang tepat.

Christmas Cactus Bisa Hidup Puluhan Tahun, Ini 10 Fakta Menarik Lainnya

Christmas Cactus Bisa Hidup Puluhan Tahun, Ini 10 Fakta Menarik Lainnya

Kaktus Natal menyimpan banyak keunikan, mulai bukan kaktus sejati, bisa tumbuh di batu hingga hidup puluhan tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer