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Ragam

Tak Punya Banyak Ruang? 7 Cara Menata Christmas Cactus secara Vertikal

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Penulis: Chairunnisya
Pot gantung dan stand vertikal membantu menata Christmas cactus tanpa memenuhi ruang lantai. (BALCONYGARDENWEB)
Pot gantung dan stand vertikal membantu menata Christmas cactus tanpa memenuhi ruang lantai. (BALCONYGARDENWEB)

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PONTIANAK POST - Memiliki rumah dengan ruang terbatas bukan berarti harus membatasi jumlah tanaman hias.

Christmas cactus atau Schlumbergera bisa ditata secara vertikal sehingga tetap mempercantik ruangan tanpa memenuhi meja maupun lantai.

Tanaman ini memiliki batang beruas yang dapat tumbuh menjuntai. Karakter tersebut membuat Christmas cactus cocok ditempatkan pada rak tinggi, stand tanaman, atau pot gantung.

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Balcony Garden Web membagikan sejumlah inspirasi penataan vertikal yang bisa diterapkan di dalam rumah. Berikut beberapa ide yang dapat dipertimbangkan.

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1. Gunakan pot gantung

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Pot gantung menjadi pilihan praktis untuk menghemat ruang lantai. Christmas cactus dapat ditempatkan dalam wadah yang digantung pada kait langit-langit.

Batangnya yang menjuntai akan menjadi elemen dekorasi alami. Pastikan posisi gantungan cukup kuat untuk menopang pot dan mudah dijangkau ketika tanaman perlu dirawat.

2. Manfaatkan stand tanaman ramping

Stand tanaman dengan bentuk ramping bisa ditempatkan di sudut ruangan yang tidak terlalu luas. Model ini membuat pot berada pada posisi lebih tinggi tanpa memerlukan banyak tempat.

3. Susun pot pada rak bertingkat

Rak bertingkat memungkinkan beberapa pot ditempatkan secara vertikal. Selain menghemat ruang, susunan ini membuat tanaman terlihat lebih terorganisasi.

Jika menggunakan rak, atur jarak antartingkat agar batang tanaman tidak saling bertumpuk dan tetap mudah dijangkau.

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4. Letakkan di atas kabinet

Bagian atas kabinet dapat dimanfaatkan sebagai tempat memajang tanaman. Cara ini tidak membutuhkan furnitur tambahan sehingga cocok untuk rumah yang sudah memiliki banyak perabot.

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Editor : Chairunnisya
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