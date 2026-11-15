Daun Christmas Cactus Mengerut? Kenali 6 Penyebab dan Cara Mengatasinya

PONTIANAK POST - Daun Christmas cactus (kaktus Natal) yang biasanya tebal dan segar bisa berubah menjadi keriput, lemas, atau tampak mengempis.

Perubahan ini sering membuat pemilik tanaman khawatir, terutama ketika tanaman sedang dipersiapkan untuk berbunga. Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh kekurangan air.

Ada sejumlah faktor lain yang dapat membuat daun kaktus Natal kehilangan kesegarannya, mulai dari penyiraman berlebihan hingga kondisi media tanam yang kurang sesuai.

Dikutip dari Balcony Garden Web, terdapat enam penyebab utama daun kaktus Natal mengerut.

Mengenali penyebabnya penting agar penanganan yang dilakukan tidak justru memperburuk kondisi tanaman.

Advertisement 1. Kekurangan air

Salah satu penyebab paling umum adalah tanaman terlalu lama tidak mendapatkan air.

Kaktus Natal menyimpan air pada bagian daunnya yang berdaging. Ketika persediaan air berkurang, daunnya dapat kehilangan volume dan mulai terlihat keriput.

Masalah ini dapat terjadi selama masa pertumbuhan aktif pada musim semi dan panas, maupun ketika tanaman sedang berbunga.

Untuk mengatasinya, siram tanaman secara menyeluruh sampai air keluar melalui lubang drainase pot. Setelah itu, biarkan media tanam sedikit mengering sebelum penyiraman berikutnya.

Kelembapan udara juga perlu diperhatikan. Kaktus Natal berasal dari lingkungan hutan tropis sehingga menyukai kondisi yang agak lembap.