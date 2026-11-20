PONTIANAK POST - Anggrek tidak harus selalu ditampilkan dalam pot biasa. Tanaman berbunga ini juga bisa ditata dalam wadah kaca untuk menghadirkan tampilan taman mini yang menarik di dalam rumah.

Stoples bekas, vas kaca, hingga wadah kue transparan dapat dimanfaatkan sebagai elemen dekorasi. Bentuk wadah yang beragam memberi keleluasaan untuk menata anggrek sesuai ruang yang tersedia.

Dilansir dari Balcony Garden Web, ada sejumlah inspirasi terrarium anggrek yang memanfaatkan berbagai jenis wadah kaca, mulai dari yang sederhana hingga berukuran besar.

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Stoples kaca untuk taman mini

Advertisement Salah satu ide paling sederhana adalah menggunakan stoples kaca dengan bagian atas terbuka.

Desain ini memudahkan pemilik tanaman melakukan penyiraman dan membersihkan sisa-sisa kotoran atau bagian tanaman yang mengering.

Wadah tersebut juga cocok ditempatkan di atas meja kopi atau meja kerja.

Stoples kaca biasa juga bisa digunakan untuk menampilkan anggrek. Tidak harus selalu memakai vas tinggi, karena wadah berukuran lebih pendek pun dapat memberikan tampilan menarik.

Manfaatkan stoples kue bekas

Stoples kue yang sudah tidak digunakan bisa dialihfungsikan menjadi terrarium anggrek.

Wadah transparan membuat tanaman terlihat dari berbagai sisi sehingga susunannya menjadi bagian dari dekorasi ruangan.

Selain stoples kue, vas kaca berukuran tinggi juga dapat menjadi pilihan. Bentuknya memberi ruang bagi anggrek dengan batang atau tangkai bunga yang relatif tinggi.