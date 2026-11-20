PONTIANAK POST - Barang-barang yang sudah tidak digunakan di rumah terkadang masih memiliki nilai dekoratif.

Botol kaca, lentera, hingga lampu lama, misalnya, bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk menata tanaman anggrek.

Dengan sedikit kreativitas, benda-benda tersebut dapat diubah menjadi terrarium yang tampil berbeda dari pot tanaman pada umumnya.

Advertisement Dilansir dari Balcony Garden Web, ada beberapa inspirasi pemanfaatan barang lama untuk membuat terrarium anggrek, termasuk botol anggur, lentera lilin, dan lampu.

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Advertisement Botol anggur menjadi terrarium

Botol anggur bekas dapat dimanfaatkan sebagai wadah terrarium dengan membuat lubang pada bagian tertentu. Bagian atasnya dapat ditutup menggunakan sumbat gabus.

Ide ini memberikan tampilan unik karena tanaman berada di dalam wadah kaca yang bentuknya berbeda dari pot biasa.

Namun, proses memotong botol kaca membutuhkan ketelitian. Bagian yang dipotong perlu ditangani dengan hati-hati agar tidak membahayakan saat digunakan.

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Lentera antik untuk taman mini

Lentera bergaya vintage juga bisa dialihfungsikan menjadi terrarium. Wadah seperti ini dapat ditemukan di toko barang bekas atau tempat yang menjual benda dekorasi lama.

Di dalamnya, anggrek dapat ditata bersama tanaman kecil lainnya, seperti pakis. Perpaduan tanaman dan bentuk lentera memberikan kesan seperti taman mini dalam wadah antik.

Lampu lama menjadi dekorasi anggrek

Inspirasi lain adalah mengubah lampu dan vas kaca menjadi terrarium yang ditempatkan di samping tempat tidur.