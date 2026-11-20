PONTIANAK POST - Anggrek dan sukulen memiliki tampilan yang menarik ketika ditempatkan bersama dalam satu dekorasi.

Anggrek menonjolkan keindahan bunga, sementara sukulen menghadirkan bentuk daun yang beragam.

Keduanya dapat ditata dalam satu wadah kaca untuk menghasilkan terrarium dengan komposisi tanaman yang berbeda.

Advertisement Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: anggrek dan sukulen memiliki kebutuhan penyiraman yang tidak sama.

Baca Juga: Terrarium Anggrek Gantung Bisa Menjadi Dekorasi Menarik di Sudut Rumah

Dilansir dari Balcony Garden Web, ada beberapa ide terrarium yang menggabungkan anggrek dan sukulen dalam satu vas kaca, tetapi kedua tanaman harus ditempatkan pada bagian terpisah.

Advertisement

Anggrek dan sukulen dalam satu wadah kaca

Menggabungkan anggrek dan sukulen bisa menjadi pilihan bagi pencinta tanaman yang kesulitan menentukan jenis dekorasi yang ingin ditampilkan.

Keduanya dapat menghadirkan variasi bentuk dalam satu wadah. Bunga anggrek menjadi elemen yang menarik perhatian, sedangkan sukulen memberikan variasi bentuk dan warna daun.

Wadah kaca juga membuat susunan tanaman terlihat dari berbagai sisi. Dengan penataan yang tepat, terrarium dapat menjadi dekorasi untuk meja atau sudut ruangan.

Baca Juga: Ini Barang Bekas yang Bisa Disulap Menjadi Terrarium Anggrek Unik

Jangan menempatkan keduanya dalam satu bagian

Meski bisa ditampilkan bersama, anggrek dan sukulen tidak boleh ditempatkan begitu saja dalam satu bagian media tanam.

Kedua jenis tanaman tersebut memiliki kebutuhan penyiraman yang berbeda. Karena itu, Balcony Garden Web menyarankan agar anggrek dan sukulen tetap berada dalam bagian terpisah di dalam terrarium.