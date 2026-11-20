PONTIANAK POST - Anggrek dikenal memiliki bentuk dan warna bunga yang beragam.

Beberapa jenis bahkan menampilkan pola khusus pada kelopaknya, mulai dari perpaduan warna kontras hingga motif yang terlihat seperti sapuan warna.

Keunikan tersebut membuat anggrek tidak hanya menarik karena warna bunganya, tetapi juga detail corak yang muncul pada setiap bagian bunga.

Advertisement Ada jenis yang memiliki totol pada bagian tengah, sementara lainnya memperlihatkan pola dengan warna senada.

Berikut lima jenis anggrek yang memiliki perpaduan warna dan corak menarik.

Baca Juga: Cara Menata Anggrek dan Sukulen dalam Satu Wadah Kaca dengan Benar

Advertisement 1. Cymbidium dengan corak pada bagian tengah bunga

Anggrek perahu atau boat orchid dikenal memiliki bunga yang tumbuh dalam satu tangkai. Dikutip dari Balcony Garden Web, satu tangkai dapat menghasilkan hingga 30 bunga yang mampu bertahan selama berbulan-bulan.

Salah satu ciri menariknya terdapat pada bagian bibir bunga atau labellum. Bagian ini memiliki pola totol dengan warna yang berbeda dari kelopak bunga.

Salah satu perpaduan warna yang ditampilkan adalah ungu dan kuning. Kontras tersebut membuat bagian tengah bunga terlihat lebih menonjol.

Baca Juga: Terrarium Anggrek Gantung Bisa Menjadi Dekorasi Menarik di Sudut Rumah

2. Cattleya dengan pola warna senada

Cattleya sering dijuluki sebagai ratu anggrek. Jenis ini memiliki warna bunga yang beragam, mulai dari ungu, putih, merah muda, hingga oranye.

Keunikannya tidak hanya terletak pada warna dasar bunga. Kelopak berwarna merah muda juga dapat memperlihatkan pola dengan warna serupa, tetapi memiliki rona yang sedikit lebih gelap.