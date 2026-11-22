PONTIANAK POST - Corak pada bunga anggrek dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang berupa titik-titik kecil, bercak tidak beraturan, hingga garis melintang dengan warna kontras.

Pola tersebut menjadi salah satu ciri yang membedakan suatu jenis anggrek dari jenis lainnya. Beberapa anggrek bahkan memiliki corak yang terlihat jelas pada seluruh bagian bunga.

Berikut enam jenis anggrek dengan motif totol, bercak, dan garis yang menarik untuk dikenali.

Advertisement 1. Vanda dengan totol keperakan

Anggrek Vanda memiliki variasi warna bunga, seperti biru, ungu, kuning, dan putih. Namun, salah satu ciri yang paling menonjol adalah bercak keperakan pada kelopaknya.

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Advertisement Bercak tersebut tampak seperti pola kotak-kotak kecil dengan bentuk tidak beraturan. Motif ini membuat bunga Vanda terlihat berbeda dari anggrek yang hanya memiliki warna polos.

2. Zygopetalum dengan bercak putih

Zygopetalum memiliki bunga berwarna kehijauan dengan bercak atau garis putih. Bagian bibir bunganya juga berwarna putih.

Selain itu, bunga jenis ini dapat menampilkan aksen merah muda, merah marun, atau ungu. Perpaduan warna tersebut membuat tampilannya semakin beragam.

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3. Paphiopedilum dengan pola seperti sapuan kuas

Paphiopedilum dikenal sebagai lady slipper orchid. Salah satu daya tariknya adalah motif pada bunga yang menyerupai sapuan kuas dan titik-titik.

Pola tersebut membuat permukaan bunganya terlihat seperti memiliki lukisan alami. Keunikan ini menjadi ciri yang menonjol dari jenis anggrek tersebut.

4. Phragmipedium dengan bercak dan garis

Anggrek slipper lainnya adalah Phragmipedium. Jenis ini memiliki bunga berbentuk kantong yang menjadi ciri khasnya.